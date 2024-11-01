edición general
Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años

El joven era todavía inimputable, aunque para la autoridad judicial ha quedado constatada la actuación conjunta de ambos familiares

