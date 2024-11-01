·
Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
El joven era todavía inimputable, aunque para la autoridad judicial ha quedado constatada la actuación conjunta de ambos familiares
etiquetas
violación grupal
málaga
menor de edad
inimputable
Kmisetas
Trampa de strikes, cuidado.
