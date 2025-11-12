·
11
meneos
20
clics
UNICEF Argentina reveló una fuerte caída en los datos de pobreza: los hogares más vulnerables pasaron del 48% al 31% en un año
La organización internacional informó una reducción en la cantidad de familias que no alcanzan a cubrir sus gastos corrientes, pero advirtió también sobre una subida del endeudamiento en sectores medios.
|
etiquetas
:
argentina
,
pobreza
,
unicef
9
2
4
K
75
actualidad
44 comentarios
9
2
4
K
75
actualidad
Comentarios destacados:
#14
#13
Que si, que con Milei va a ir todo de puta madre. Todo para ti. Y si no que la gente coma F16.
#14
cenutrios_unidos
#13
Que si, que con Milei va a ir todo de puta madre. Todo para ti. Y si no que la gente coma F16.
6
K
94
#26
Barney_77
#14
¿Donde vives tú?
0
K
12
#29
cenutrios_unidos
#26
Debajo de un puente comunista, camarada.
1
K
22
#12
cenutrios_unidos
#11
¿Has leido donde pone que las familias se endeudan mas para comer?
No hay nada de lo que alegrarse. Comes de prestado ¡Carajo!
4
K
71
#15
Justiciero_Solitario
#12
no si yo ya sé que la izquierda no se alegra de que la pobreza caiga en Argentina, en realidad la izquierda está muy nerviosa porque como el experimento de Milei salga bien no van a saber ni dónde meterse.
1
K
-7
#18
Leconnoisseur
#15
tú hablas de pobreza deflactada.
1
K
27
#36
elyari
#15
"
el experimento de Milei salga bien
" buen chiste, hablas del mismo que acaba de endeudar a su país para un par de generaciones mal vendiéndolo a EEUU?
www.meneame.net/story/primeras-condiciones-trump-milei-rescatr-argenti
www.meneame.net/story/bcra-departamento-tesoro-estados-unidos-firman-a
www.meneame.net/story/crece-cautela-mercados-consultoras-internacional
www.meneame.net/story/deuda-externa-bruta-argentina-asciende-278-073-m
www.meneame.net/story/estados-unidos-fmi-evitan-default-argentino-pero
0
K
7
#39
Justiciero_Solitario
#36
Ahora la deuda resulta que es culpa de Milei, cuando desde que gobierna ha tenido superávit en absolutamente todos los trimestres.
0
K
10
#24
Justiciero_Solitario
#12
Noticia de ayer mismo ¡Carajo!
elobrero.es/historalia/175562-los-espanoles-se-endeudan-y-recurren-cad
0
K
10
#34
dclunedo
#24
No insistas, aquí solo encontraras, "Milei facha" todo lo que haga es malo y si por algún efecto cósmico les resulta imposible, dirán que es la herencia de algo que hizo bien Kichner o cualquier otro de su cuerda. Esto vale para Argentina o cualquier otro país del mundo......
1
K
-11
#25
Barney_77
#12
No, eso lo has dicho tú.
0
K
12
#10
cenutrios_unidos
Sin embargo, la organización alertó sobre un aumento del endeudamiento familiar
Lo dicho, mas endeudamiento para comer. Es hacerse trampas al solitario.
4
K
64
#28
Barney_77
#10
¿Dónde cojones dicen que se endeudan para comer?
0
K
12
#38
Tertuliano_equidistante
#28
Debe ser la rabia, que no le deja pensar con claridad
0
K
10
#22
Atusateelpelo
#20
Si tienes que pedir para poder comer no es que la pobreza haya bajado, es que estas haciendo trampas al solitario para disimular que la pobreza sigue ahi.
De hecho, UNICEF solo se hace eco de EPH-INDEC (encuesta oficial realizada por el Estado/Gobierno)
2
K
33
#27
Justiciero_Solitario
#22
Los argentinos se endeudan, no como en la prospera y progresista España.
elobrero.es/historalia/175562-los-espanoles-se-endeudan-y-recurren-cad
1
K
-1
#30
Kantinero
#27
Claro, por eso todos los españoles emigran a Argentina y a España no viene ningun argentino
0
K
11
#31
Justiciero_Solitario
#30
Argentina es un país devastado por años de políticas económicas populistas e irresponsables. Nadie en su sano juicio emigraría a día de hoy de España a Argentina.
0
K
10
#35
cenutrios_unidos
#31
En eso te doy la razon. Pero Milei les va a hundir mas.
0
K
15
#43
Justiciero_Solitario
#35
Veremos qué ocurre, pero ojalá que no, ojalá que el país vuelva a ser próspero, que la gente salga de la pobreza... Sé que esto que deseó la inmensa mayoría de los que están comentando en esta noticia no lo comparten.
0
K
10
#32
Atusateelpelo
#27
Los argentinos antes no se podian endeudar y eran pobres porque no podia pagar las cosas.
Los argentinos ahora se pueden endeudar hasta que no puedan pagar las deudas y siguen siendo pobres.
Que trates de cambiar de tercio metiendo a España demuestra que vas bastante justito de argumentos.
0
K
11
#37
Justiciero_Solitario
#32
Exactamente, en Argentina hasta hace poco cualquier tipo de crédito incluido el hipotecario era poco más que una fantasía. Nadie en su sano juicio concedía créditos con una moneda al borde de la hiperinflación.
0
K
10
#42
Atusateelpelo
#37
No estamos hablando de hiperinflacion sino de pobres que tienen que pedir prestado para poder comer.
0
K
11
#3
pensacola
acabar con la pobreza es fácil, solo tienen que maquillar los datos. En españa hace tiempo que lo hacen
0
K
20
#5
Justiciero_Solitario
*
Es acojonante como la izquierda dice preocuparse por los pobres pero luego les jode leer una noticia en la que se indica que Argentina está reduciendo la pobreza, y no lo dice el gobierno, lo dice una organización internacional poco sospechosa de ser extrema derecha como lo es UNICEF.
PD: En el fondo parece que están deseando que en Argentina haya más pobres... Acabar con la pobreza, si, pero solo cuando me beneficie ideologicamente.
#3
#1
4
K
33
#7
cenutrios_unidos
#5
Que si, que si que La Argentina va de puta madre. Yo si te creo.
3
K
51
#11
Justiciero_Solitario
#7
¿Has leído la noticia? No dice que vaya de puta madre por ningún sitio. Indica que la pobreza ha disminuido de manera muy significativa, y que en algunos sectores ha crecido el endeudamiento, pero aún 3 de cada 10 hogares no cubren sus necesidades básicas.
2
K
3
#8
Tertuliano_equidistante
#5
Este envío tiene visos de convertirse en un festival del humor, a juzgar por las piruetas argumentativas que empiezan a asomar.
3
K
38
#13
Justiciero_Solitario
#8
La izquierda que se autoproclama defensora de la calse obrera y de los pobres, rabiando por qué cae la pobreza...
Está claro que los pobres solo les interesan cuando pueden usarlos electoralmente, y en este caso a la izquierda no le conviene que salga una sola persona más de la pobreza en Argentina.
1
K
-7
#16
Atusateelpelo
*
#5
Yo no se si es propaganda o no pero:
"
El porcentaje de familias con deudas
—ya sea a través de tarjetas de crédito, bancos, prestamistas o ANSES—
pasó de 23% a 31% en el último año
.
Si se consideran también los créditos tomados mediante billeteras virtuales, aplicaciones o mecanismos informales, la proporción asciende al 45%
. Según la encuesta,
cuatro de cada diez hogares se vieron forzados a dejar de pagar algún servicio
, y un 16% enfrenta dificultades
…
» ver todo el comentario
10
K
136
#19
cenutrios_unidos
*
#16
Pues claro que lo es. La gente pide PRESTAMOS para comer. El pan de hoy es mas hambre para mañana. Pero a ciertos personajes solo leen la parte que les interesa. Eso de leer y pensar, es de zurdos.
1
K
32
#20
Justiciero_Solitario
#16
El crédito lleva aumentando desde hace ya muchos meses, antes con una inflación al 200% el crédito básicamente estaba cerrado. A día de hoy tanto el crédito privado como las hipotecas están aumentando.
0
K
10
#33
Tertuliano_equidistante
#16
¿No sabías que antes del cambio de gobierno no existía el crédito, salvo el de pagar las cosas en cuotas?
Para comprar una casa la gente aparecía en el notario con una bolsa llena de dólares en billetes. Eso era la argentina peronista.
¿Es malo que la gente se endeude? Pues depende. Puede ser bueno, puede ser malo, pero esa estadística no lo dice.
0
K
10
#40
Atusateelpelo
#33
Si no tienes dinero para comprar comida y tienes que pedir credito eso no hace que seas menos pobre.
Sigues siendo igual de pobre, ahora comes a cambio de endeudarte.
Dejaras de ser pobre cuando no tengas que pedir para poder comer.
0
K
11
#17
pensacola
*
#5
la pobreza es el negocio de la izquierda, no quieren acabar con ella sino todo lo contrario
2
K
42
#21
cenutrios_unidos
#17
Totalmente el rojo de Franco tenia muchos pobres.
2
K
32
#23
Barney_77
#5
Porque la izquierda quiere pobres. Es así de fácil de entender.
1
K
22
#6
Ominous
Tres negativos ya? Vaya.
1
K
19
#9
Tertuliano_equidistante
#6
El comando no duerme
1
K
20
#1
cenutrios_unidos
Otta vez la propaganda falsa. Van a morir de exito. Por eso no paran de pedir prestado.
2
K
13
#2
Tertuliano_equidistante
*
Alguno va a tener pesadillas con esta noticia
Edit: ya veo que se ha adelantado
#1
, lo ha arreglado diciendo que es propaganda falsa.
3
K
49
#4
cenutrios_unidos
#2
Esto es como las estadisticas de Irene Montero. Pasto para su publico.
0
K
15
#44
Toponotomalasuerte
Propaganda. Cambio la forma de contabilizarlo.
La realidad es que el sinhogarismo ha aumentado desde que entró milei.
www.eldestapeweb.com/economia/indec/denuncian-que-el-indec-cambio-el-s
0
K
10
#41
Andreham
Excelente noticia si es cierta.
Yo siempre celebraré la reducción de la pobreza, sea de quien sea.
Lo que también haré siempre es pensar por mi mismo y no tragarme titulares. En este caso, parece que el titular dice una cosa y la entradilla otra.
0
K
8
