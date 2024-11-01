edición general
El BCRA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos firman un acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones

El BCRA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos firman un acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ojo a la jugada. Esto es un swap, que no os engañen con lo de la estabilización cambiaria.

USA va a vender 20.000 millones de dólares a un cambio de 1.500 pesos (aprox) y en unos meses, los va recomprar a 1000 pesos/dolar ( o más bajo aún)

Es decir, los argentinos van a recibir ahora 20.000 millones y van a devolver 30.000. Ya dijo Trump que ellos iban a ganar.
#3 cosko
#2 ¿Piensas que se va a apreciar el peso?
Yo he supuesto que en las condiciones, que no han trascendido en el comunicado del BCRA, vendrá que hay intereses cuando Argentina use el swap, pero que se aprecie el peso se me antoja muy difícil, con que mantengan el tipo de cambio ya sería un éxito.
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#3

Porque van a seguir quemando dólares para hacerlo subir. Y cuenta con el apoyo del zanahorio que le puede pedir a sus amiguitos que mimen al melenas argentino unos meses.

20.000 millones para la economía de EEUU es calderilla.
Findeton #6 Findeton
#4 El estado argentino no se está endeudando, de hecho la deuda consolidada del estado ha bajado en 55B desde que llegó Milei.
JackNorte #1 JackNorte *
No hay suficientes dolares para mantener un precio irreal es como poco como poder comprar duros a 4 pesetas eso si salen beneficiados quien tienen para comprar y pueden hacerlo y no estan limitados o prohibidos.
Asi que un rescate uyna intervencion y perdida de soberania monetaria se convierte en beneficios para los pocos que tienen mientras el pais se usa de aval y se empobrece aun mas.
Y aun asi algunos contentos, supongo que pertenecern a esos pocos.
#4 cosko
#1 Creo que la clave va a estar en las acciones que tome el gobierno a partir del lunes, después de las elecciones a medio término ¿seguirá intentando mantener el valor del peso y la inflación baja aunque se endeude para ello o apoyará con sus decisiones la depreciación del peso saltándose las bandas que impuso el FMI aunque la inflación se pueda disparar de nuevo?
#5 Klamp
Trump da una dura crítica a Milei y sus políticas económicas:

En el Air Force One, al ser consultado si el acuerdo favorecía más a Argentina que a los agricultores estadounidenses, Trump respondió sin filtros:

“Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Sabés lo que significa eso? No tienen dinero, no tienen nada. Están luchando mucho por sobrevivir. Me agrada su presidente, pero no lo hagas sonar como que lo están haciendo bien. Se están muriendo.”

~ Una descripción…   » ver todo el comentario
Findeton #7 Findeton
#5 Has puesto la fuente. Pues bien, la fuente no dice lo que tú dices y tu entrecomillado es un INVENTO. Esto no está en tu fuente:

"Me agrada su presidente, pero no lo hagas sonar como que lo están haciendo bien."
