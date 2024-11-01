·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11939
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
3558
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3513
clics
Nuevo bonus por entropía
4505
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
4618
clics
A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"
más votadas
418
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
354
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
604
Robert De Niro: "Stephen Miller es el Goebbels del gabinete de Trump. Es un nazi, sí, lo es, y además es judío. Debería avergonzarse de sí mismo." [ENG]
568
Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones
431
La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
19
clics
El BCRA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos firman un acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones
El BCRA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos firman un acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones.
|
etiquetas
:
argentina
,
bcra
,
economía
,
milei
,
tesoro
,
eeuu
,
deuda argentina
3
0
0
K
26
politica
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
26
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
HeilHynkel
Ojo a la jugada. Esto es un swap, que no os engañen con lo de la estabilización cambiaria.
USA va a vender 20.000 millones de dólares a un cambio de 1.500 pesos (aprox) y en unos meses, los va recomprar a 1000 pesos/dolar ( o más bajo aún)
Es decir, los argentinos van a recibir ahora 20.000 millones y van a devolver 30.000. Ya dijo Trump que ellos iban a ganar.
4
K
68
#3
cosko
#2
¿Piensas que se va a apreciar el peso?
Yo he supuesto que en las condiciones, que no han trascendido en el comunicado del BCRA, vendrá que hay intereses cuando Argentina use el swap, pero que se aprecie el peso se me antoja muy difícil, con que mantengan el tipo de cambio ya sería un éxito.
0
K
7
#8
HeilHynkel
*
#3
Porque van a seguir quemando dólares para hacerlo subir. Y cuenta con el apoyo del zanahorio que le puede pedir a sus amiguitos que mimen al melenas argentino unos meses.
20.000 millones para la economía de EEUU es calderilla.
0
K
19
#6
Findeton
#4
El estado argentino no se está endeudando, de hecho la deuda consolidada del estado ha bajado en 55B desde que llegó Milei.
1
K
19
#1
JackNorte
*
No hay suficientes dolares para mantener un precio irreal es como poco como poder comprar duros a 4 pesetas eso si salen beneficiados quien tienen para comprar y pueden hacerlo y no estan limitados o prohibidos.
Asi que un rescate uyna intervencion y perdida de soberania monetaria se convierte en beneficios para los pocos que tienen mientras el pais se usa de aval y se empobrece aun mas.
Y aun asi algunos contentos, supongo que pertenecern a esos pocos.
0
K
12
#4
cosko
#1
Creo que la clave va a estar en las acciones que tome el gobierno a partir del lunes, después de las elecciones a medio término ¿seguirá intentando mantener el valor del peso y la inflación baja aunque se endeude para ello o apoyará con sus decisiones la depreciación del peso saltándose las bandas que impuso el FMI aunque la inflación se pueda disparar de nuevo?
0
K
7
#5
Klamp
Trump da una dura crítica a Milei y sus políticas económicas:
En el Air Force One, al ser consultado si el acuerdo favorecía más a Argentina que a los agricultores estadounidenses, Trump respondió sin filtros:
“Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Sabés lo que significa eso? No tienen dinero, no tienen nada. Están luchando mucho por sobrevivir. Me agrada su presidente, pero no lo hagas sonar como que lo están haciendo bien. Se están muriendo.”
~ Una descripción…
» ver todo el comentario
1
K
-2
#7
Findeton
#5
Has puesto la fuente. Pues bien, la fuente no dice lo que tú dices y tu entrecomillado es un INVENTO. Esto
no
está en tu fuente:
"Me agrada su presidente, pero no lo hagas sonar como que lo están haciendo bien."
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
USA va a vender 20.000 millones de dólares a un cambio de 1.500 pesos (aprox) y en unos meses, los va recomprar a 1000 pesos/dolar ( o más bajo aún)
Es decir, los argentinos van a recibir ahora 20.000 millones y van a devolver 30.000. Ya dijo Trump que ellos iban a ganar.
Yo he supuesto que en las condiciones, que no han trascendido en el comunicado del BCRA, vendrá que hay intereses cuando Argentina use el swap, pero que se aprecie el peso se me antoja muy difícil, con que mantengan el tipo de cambio ya sería un éxito.
Porque van a seguir quemando dólares para hacerlo subir. Y cuenta con el apoyo del zanahorio que le puede pedir a sus amiguitos que mimen al melenas argentino unos meses.
20.000 millones para la economía de EEUU es calderilla.
Asi que un rescate uyna intervencion y perdida de soberania monetaria se convierte en beneficios para los pocos que tienen mientras el pais se usa de aval y se empobrece aun mas.
Y aun asi algunos contentos, supongo que pertenecern a esos pocos.
En el Air Force One, al ser consultado si el acuerdo favorecía más a Argentina que a los agricultores estadounidenses, Trump respondió sin filtros:
“Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Sabés lo que significa eso? No tienen dinero, no tienen nada. Están luchando mucho por sobrevivir. Me agrada su presidente, pero no lo hagas sonar como que lo están haciendo bien. Se están muriendo.”
~ Una descripción… » ver todo el comentario
"Me agrada su presidente, pero no lo hagas sonar como que lo están haciendo bien."