Deuda externa bruta de Argentina asciende a 278.073 millones de dólares en primer trimestre de 2025

El Indec detalló que la mayoría de la deuda externa argentina está denominada en dólares estadounidenses con una importante participación del Gobierno así como de las sociedades no financieras que juntas sumaron 192.884 millones de dólares. Los compromisos denominados en derechos especiales de giro (DEG), la moneda del Fondo Monetario Internacional (FMI), ocuparon el segundo lugar, totalizando 48.070 millones de dólares, una cifra que comparten tanto el Gobierno como el BCRA.

etiquetas: deuda , eeuu , argentina , milei
4 comentarios
#1 Vactor20
Pero los zuuuuurdos
3 K 41
Feindesland #3 Feindesland
#1 #2 Verás como toda esta deuda la ha contraído Milei en dos años...

xD xD
0 K 18
O17 #4 O17
#3 no, a el solo le responsabilizaran de los suyo:
es.euronews.com/business/2025/04/09/el-fmi-rescata-a-milei-con-un-pres
1 K 25
O17 #2 O17
Quien se hubiese podido imaginar que los tratos con el FMI generarían deudas inasumibles aún habiendo aplicado todos los recortes solicitados. Inconcebible!!
1 K 29

