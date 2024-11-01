edición general
18 meneos
92 clics
Primeras condiciones de Trump a Milei por el rescate a Argentina

Primeras condiciones de Trump a Milei por el rescate a Argentina

Ya se conocen las primeras condiciones de Trump a Milei por el rescate millonario, todas pensadas para frenar a China. Y no sólo perjudican a los argentinos, sino también al propio gobierno de Milei.

| etiquetas: anarcocapitalismo , milei , trump , argentina , dolar , peso , deuda
15 3 0 K 142 actualidad
12 comentarios
15 3 0 K 142 actualidad
#1 Suleiman
Que se pensaban que era gratis? Han caído en las manos el lobo, y no tendrá piedad ..
3 K 62
txillo #4 txillo
#1 tanto pelear con los Ingleses por unas islas para acabar regalando la nación entera a los yankees.
1 K 31
fareway #3 fareway
Los préstamos tienen sus dificultades. Ya lo explicaron bien Pajares & Esteso hace unos años: www.youtube.com/watch?v=lFgeMFViqfY
1 K 27
Tito_Keith #10 Tito_Keith
#3 importante documento gráfico xD
0 K 9
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Claro, todos los seguidores de Milei lo teneis todo clarísimo no como el resto de mortales.
0 K 17
Canha #9 Canha
#8 no se de donde sacas que soy fan de milei o rallo. Me das mucha ternura.
Intentas desviar mi argumento con otro, no rebatirlo. Estas on fire
0 K 9
#2 capitan.meneito
Video de 30 minutazos.
0 K 10
#12 PerritaPiloto
Los préstamos implican garantías. Argentina no tiene avalistas, aunque puede ceder soberanía y regalarles trozos de tierra para poner bases. Pero en el fondo esa nones una de las obsesiones de Milei.

Su obsesión es China. China no piensa en el enriquecimiento personal de su presidente y si familia, sino a más largo plazo. No tiene ningún interés en recuperar el dinero pronto, sino en alejar a los países a los que les presta dinero de la influencia occidental, así que puede prestar a pérdidas…   » ver todo el comentario
0 K 9
Canha #5 Canha
Eduardo garzon, el fenómeno que primero te dice que unos datos y unos indicadores son importantisimos, hasta que no dicen lo que él quiere y pasan a ser morralla. Madre mia
0 K 9
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Ahora los rallistas nos lo aclaráis ¡ah! que cuando manejáis más de un indicador os perdéis.
0 K 17
Canha #7 Canha
#6 primero que se aclare él, con eso ya me llega
0 K 9
#11 amusgada
pero qué ocño frenar a China si ya hasta el Dpto de Agricultura usano tiene claro que Milei usa esa pasta pa... venderle maíz a los chinos, mientras que los campesinos usanos ya no pueden vendérselo xD y encima tiran los precios
0 K 7

menéame