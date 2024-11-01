Crece la cautela en los mercados: consultoras internacionales califican de "curita" al salvataje de EEUU. (Argentina)

El rescate financiero anunciado por el Tesoro de Estados Unidos hacia la Argentina genera más dudas que certezas entre analistas locales e internacionales. El verdadero problema no es la falta de dólares, sino la ausencia de un modelo sostenible para generarlos. A su juicio, la acumulación de deuda a través de organismos multilaterales, repos y ahora con el respaldo estadounidense no es una estrategia viable a largo plazo.