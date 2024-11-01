edición general
3 meneos
7 clics
Crece la cautela en los mercados: consultoras internacionales califican de "curita" al salvataje de EEUU. (Argentina)

Crece la cautela en los mercados: consultoras internacionales califican de "curita" al salvataje de EEUU. (Argentina)

El rescate financiero anunciado por el Tesoro de Estados Unidos hacia la Argentina genera más dudas que certezas entre analistas locales e internacionales. El verdadero problema no es la falta de dólares, sino la ausencia de un modelo sostenible para generarlos. A su juicio, la acumulación de deuda a través de organismos multilaterales, repos y ahora con el respaldo estadounidense no es una estrategia viable a largo plazo.

| etiquetas: rescate argentina , tesoro eeuu , milei , trump. , incertidumbre mercados
3 0 1 K 38 actualidad
7 comentarios
3 0 1 K 38 actualidad
Pacman #4 Pacman
Nota,
Curita es como llaman en Argentina a las tiritas para heridas.

fin de la nota
5 K 65
#6 Marisadoro
#4 Y ambas son marcas registradas.

Y ya puestas..
Salvataje es salvamento, rescate.
0 K 17
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Al ritmo que queman dinero los gobiernos argentinos, tendremos otro rescate en unos años
1 K 29
Eibi6 #5 Eibi6
#1 meses*
0 K 9
Findeton #2 Findeton
Crece la cautela... pero suben los bonos y baja el riesgo país? Esto no es una noticia sino un bulo.
0 K 10
#7 Marisadoro
#2 ¿Bulo de las consultoras internacionales Oxford Economics y Pantheon Macroeconomics?
0 K 17
#3 lluissubi
Impresionante. Argentina es un país muy rico. Tiene tierras fértiles y una sociedad avanzada.
Si están así, es por grandes latifundios y un capital muy corrupto.
A EEUU le interesa países pobres en su patio trasero y el FMI es su instrumento para corromper argentina.
0 K 7

menéame