Crece la cautela en los mercados: consultoras internacionales califican de "curita" al salvataje de EEUU. (Argentina)

El rescate financiero anunciado por el Tesoro de Estados Unidos hacia la Argentina genera más dudas que certezas entre analistas locales e internacionales. El verdadero problema no es la falta de dólares, sino la ausencia de un modelo sostenible para generarlos. A su juicio, la acumulación de deuda a través de organismos multilaterales, repos y ahora con el respaldo estadounidense no es una estrategia viable a largo plazo.
Curita es como llaman en Argentina a las tiritas para heridas.
Salvataje es salvamento, rescate.
Si están así, es por grandes latifundios y un capital muy corrupto.
A EEUU le interesa países pobres en su patio trasero y el FMI es su instrumento para corromper argentina.