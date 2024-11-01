Estados Unidos y el FMI evitan el default argentino pero imponen dos condiciones clave

El gobierno de Milei -como se sabe- será auxiliado por los Estados Unidos y el FMI con un rescate de 20 mil millones de dólares. El rescate se usará solo para pagar deuda hasta 2027 y evitar una nueva cesación de pagos. A cambio, Washington exige: aumentar reservas del Banco Central y garantizar un acuerdo político de gobernabilidad tras las elecciones de octubre. Según Trump, no hay dinero de la administración para la Argentina, sino un giro de dólares desde el FMI con la plata que EE.UU destina al FMI.