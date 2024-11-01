La UE planea expandir el programa Erasmus a los países del sur del Mediterráneo [ENG]

La UE planea incluir estudiantes extracomunitarios de África y Oriente en el programa Erasmus como parte del "Pacto por el Mediterráneo".La comisaria de la UE para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, dijo que el pacto tiene como objetivo "conectar a los jóvenes". "Nuestra cooperación es una elección estratégica, y se refleja en la creación de la nueva DG MENA [Dirección General de Oriente Medio,Norte de África y el Golfo]. "También ampliaremos las asociaciones de talento con Marruecos, Túnez y Egipto, y facilitaremos la expedición de visados".
No por los que puedan venir, si no por lo que se van a encontrar los que vayan
La historia reciente de esos países no es precisamente una balsa de aceite
Pero que no paguen nada o mejor todavía que cada estudiante europeo le pague la estancia a los MENA.
¿La oportunidad de que nuestros estudiantes universitarios aprendan en las maravillosas universidades del otro lado del mediterráneo?
¿O quizás la oportunidad de llenar un poco más nuestras apenas saturadas universidades? Total, como siempre acaban sobrando plazas...
Si pensase que nuestros políticos tienen algo entre las orejas creería que ahí alguien se lo está llevando calentito.
Pero ni esa certeza tengo.
Es un vergel. Marsella y París, por todos es sabido lo bien que van. No es como si la derecha estuviese subiendo en Francia debido a eso.
Y las universidades francesas. ¡Vamos! Ni te cuento. Se están beneficiando enormemente del intercambio.
Además lo de la ue cada vez es menos europeda, a las órdenes de los yankis, anglos, sionistas, australianos, sudafricanos,,, y del sátrapa marroquí...