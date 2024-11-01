La UE planea expandir el programa Erasmus a los países del sur del Mediterráneo [ENG]

La UE planea incluir estudiantes extracomunitarios de África y Oriente en el programa Erasmus como parte del "Pacto por el Mediterráneo".La comisaria de la UE para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, dijo que el pacto tiene como objetivo "conectar a los jóvenes". "Nuestra cooperación es una elección estratégica, y se refleja en la creación de la nueva DG MENA [Dirección General de Oriente Medio,Norte de África y el Golfo]. "También ampliaremos las asociaciones de talento con Marruecos, Túnez y Egipto, y facilitaremos la expedición de visados".