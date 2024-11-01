edición general
La UE advierte de posibles medidas tras el veto de EEUU a cinco europeos acusados de censura

La Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión Europea, advirtió el miércoles que tomaría medidas contra cualquier "medida injustificada" después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos prohibiera la entrada a cinco europeos a quienes acusa de presionar a las empresas tecnológicas estadounidenses para censurar o suprimir puntos de vista estadounidenses.

#1 candonga1
Temblando está el zanahorio.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"son activistas "radicales" y organizaciones no gubernamentales "instrumentalizadas". Entre ellos se encuentra el excomisario de la UE responsable de supervisar las normas de las redes sociales, Thierry Breton."

Lo de USA va mas alla de lo distopico
No les dejan entrar, para evitar que hablen con gente, porque... Europa censura, aha... :roll:
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Posibles medidas: la Úrsula le enviará un mail diciendo que está feo y que a sus pies.
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
Uuuuuuuuuuuuu!!!! Advierte de posibles!!!!!!!!!!!!!!! Uuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!

:-D :-D :-D
valandildeandunie #4 valandildeandunie
Las medidas serán bajarse los pantalones y dejarse percutir por el pedófilo naranja.
kinz000 #6 kinz000
Hay que ir distanciándose de estos fascistas en decadencia. Cuanto antes mejor.
