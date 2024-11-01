La UE advierte de posibles medidas tras el veto de EEUU a cinco europeos acusados de censura

La Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión Europea, advirtió el miércoles que tomaría medidas contra cualquier "medida injustificada" después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos prohibiera la entrada a cinco europeos a quienes acusa de presionar a las empresas tecnológicas estadounidenses para censurar o suprimir puntos de vista estadounidenses.
| etiquetas: ee.uu. , ue , trump , veto , medidas
Lo de USA va mas alla de lo distopico
No les dejan entrar, para evitar que hablen con gente, porque... Europa censura, aha...