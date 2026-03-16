Ucrania despliega los primeros robots humanoides de guerra de la historia

En febrero de este año, la startup estadounidense Foundation envió dos unidades de su robot Phantom MK-1 al frente ucraniano para misiones de reconocimiento. La empresa, con sede en San Francisco, confirmó el despliegue en una reciente entrevista de su cofundador Mike LeBlanc con la revista Time, convirtiéndose en la primera vez que se prueba oficialmente un robot humanoide en primera línea de guerra. De tanto repetirlo se está convirtiendo en un cliché, pero es cierto: Ucrania se ha convertido en el mayor laboratorio de tecnología militar de