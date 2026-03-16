Ucrania despliega los primeros robots humanoides de guerra de la historia

En febrero de este año, la startup estadounidense Foundation envió dos unidades de su robot Phantom MK-1 al frente ucraniano para misiones de reconocimiento. La empresa, con sede en San Francisco, confirmó el despliegue en una reciente entrevista de su cofundador Mike LeBlanc con la revista Time, convirtiéndose en la primera vez que se prueba oficialmente un robot humanoide en primera línea de guerra. De tanto repetirlo se está convirtiendo en un cliché, pero es cierto: Ucrania se ha convertido en el mayor laboratorio de tecnología militar de
| etiquetas: ucrania , despliega , primeros , robots , humanoides , guerra , historia
Los Chinos estaban vendiendo los suyos por 20.000 sin suscripción.
Edit, desde 5.000$, ya bajaron: shop.unitree.com/collections/humanoid-robot
Igual es buen negocio comprar robots chinos y revenderselos a los ucranianos.
Claro que las tres leyes... eso es demasiado ingenuo, parece.
España fue el laboratorio de la segunda guerra mundial.
www.youtube.com/watch?v=SKe4tsPuGa4
Eso y que el coste anual por robot (100.000 dolares), sube al doble de lo que pga Ucrania ahora mismo a los soldados que manda a misiones de combate (50.000 dolares). Porque si, el modelo de negocio de esos robots, se basa en el alquiler (Imagino que si se rompe, ademas te toca pagarlo...).
Un plan sin fisuras
www.meneame.net/story/robotica-entra-lleno-campo-batalla-ucrania-ya-no