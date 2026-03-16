edición general
14 meneos
100 clics
Ucrania despliega los primeros robots humanoides de guerra de la historia

Ucrania despliega los primeros robots humanoides de guerra de la historia

En febrero de este año, la startup estadounidense Foundation envió dos unidades de su robot Phantom MK-1 al frente ucraniano para misiones de reconocimiento. La empresa, con sede en San Francisco, confirmó el despliegue en una reciente entrevista de su cofundador Mike LeBlanc con la revista Time, convirtiéndose en la primera vez que se prueba oficialmente un robot humanoide en primera línea de guerra. De tanto repetirlo se está convirtiendo en un cliché, pero es cierto: Ucrania se ha convertido en el mayor laboratorio de tecnología militar de

| etiquetas: ucrania , despliega , primeros , robots , humanoides , guerra , historia
11 3 1 K 138 actualidad
10 comentarios
11 3 1 K 138 actualidad
Comentarios destacados:      
Gry #3 Gry *
con un modelo de negocio basado en el alquiler, no en la venta, a un coste estimado de unos 100.000 dólares por unidad al año.

Los Chinos estaban vendiendo los suyos por 20.000 sin suscripción.

Edit, desde 5.000$, ya bajaron: shop.unitree.com/collections/humanoid-robot

Igual es buen negocio comprar robots chinos y revenderselos a los ucranianos. :-D
8 K 116
#9 fingulod
#3 Eso me recuerda a US Robots de los relatos de Asimov, lo de sólo alquiler y no venta digo.

Claro que las tres leyes... eso es demasiado ingenuo, parece.
0 K 7
#1 Alcalino
Me aterra el paralelismo.

España fue el laboratorio de la segunda guerra mundial.
5 K 66
rojelio #6 rojelio
#1 He pensado exactamente lo mismo :-S
0 K 10
azathothruna #2 azathothruna
En una semana Putin compra las versiones chinas y los mandan a reciclar con patadas voladoras
3 K 63
Trifasico #4 Trifasico *
#2 Estos robots que van a mandar ni se aguantan de pie...
www.youtube.com/watch?v=SKe4tsPuGa4

Eso y que el coste anual por robot (100.000 dolares), sube al doble de lo que pga Ucrania ahora mismo a los soldados que manda a misiones de combate (50.000 dolares). Porque si, el modelo de negocio de esos robots, se basa en el alquiler (Imagino que si se rompe, ademas te toca pagarlo...).

Un plan sin fisuras
4 K 64
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#4 ahí va en modo cogorza de vodka para camuflarse con los rusos
1 K 19
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Huele a humo, a maniobra publicitaria trufada de corrupción.
0 K 10
#8 j-light
¿Se quedarán sin robots como se quedan sin soldados?
0 K 10

menéame