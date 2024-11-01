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La robótica entra de lleno al campo de batalla. Ucrania ya no solo prueba...

La robótica entra de lleno al campo de batalla. Ucrania ya no solo prueba...

La robótica entra de lleno al campo de batalla. Ucrania ya no solo prueba drones, municiones merodeadoras o sistemas autónomos: también ha empezado a medir sobre el terreno hasta dónde puede llegar un robot humanoide en una guerra real. El país ha recibido para ensayos dos Phantom MK-1, máquinas desarrolladas por la startup estadounidense Foundation, en un movimiento que convierte una imagen propia de la ciencia ficción en una escena cada vez más cercana al campo de batalla.Uno de los robots se cayó varias veces durante la visita de los periodi

| etiquetas: robots , ucrania , robótica , guerra
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3 comentarios
5 1 0 K 61 actualidad
obmultimedia #1 obmultimedia
Ucrania ha sido y seguirá siendo el campo de pruebas de las armas de EEUU e israel.
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#2 tierramar
#1 Con el riesgo de que dañen los reactores nucleares de Ucrania
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obmultimedia #3 obmultimedia
#2 a Trump se la suda, si se carga media Europa mejor para el y sus negocios.
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menéame