La UCO no encuentra pruebas contra Begoña Gómez tras la petición del juez Peinado

Las investigaciones que Juan Carlos Peinado se encuentra realizando de las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, contra quien abrió hace más de un año distintas piezas de Instrucción por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción y apropiación indebida, vuelven a no encontrar indicios de culpabilidad.
además, como no hay nada mas que investigar en este pais ...
Qué siga este caso judicializado, no habla nada bien de la justicia en España.
Luego que si se la pone en duda....
Ya ha ocurrido varias veces anteriormente, tanto con la misma Begoña como con el ex fiscal general, por ejemplo.
En este caso se trata simplemente de la búsqueda de "viajes polémicos" y nada que afecte a las causas principales de las que está acusada.
Pero bueno, seguro que noticias así ayudan a alegrar el día a los defensores del sanchismo.