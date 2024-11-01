edición general
La UCO no encuentra pruebas contra Begoña Gómez tras la petición del juez Peinado

Las investigaciones que Juan Carlos Peinado se encuentra realizando de las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, contra quien abrió hace más de un año distintas piezas de Instrucción por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción y apropiación indebida, vuelven a no encontrar indicios de culpabilidad.

etiquetas: uco , pruebas , begoña gómez , juez peinado
actualidad
7 comentarios
actualidad
#5 Grahml
Todo esto funcionó con Podemos, pero a simple vista como está yendo todo esto , pareciera que aquí las cloacas no contaron con el perro.

#2 Supercinexin
Pues habrá que seguir himbestigando hasta que encuentren otras pruebas. O inventarlas, coño, que tampoco es tan difícil.

#1 omega7767
fijo que si miran 7 veces mas algo encuentran


además, como no hay nada mas que investigar en este pais ...

#7 Malinke
Todavía, que esto no se ha acabado.

Qué siga este caso judicializado, no habla nada bien de la justicia en España.

#3 alhambre
Si el empeño que están poniendo con el perro lo pusiesen con concejales aleatorios del PP, la de mierda que sacaban.

#4 malditopendejo
Desde luego el peinado mal, pero la UCO está haciendo un papelón.

Luego que si se la pone en duda....

#6 miraqueereslinda
Es curioso como los medios progres tienen la costumbre de sacar conclusiones absolutas de los informes de la UCO que se corresponde a una pieza en particular.

Ya ha ocurrido varias veces anteriormente, tanto con la misma Begoña como con el ex fiscal general, por ejemplo.

En este caso se trata simplemente de la búsqueda de "viajes polémicos" y nada que afecte a las causas principales de las que está acusada.

Pero bueno, seguro que noticias así ayudan a alegrar el día a los defensores del sanchismo.


