Túnez niega el ataque con dron de la Flotilla rumbo a Gaza y achaca el fuego a "la explosión de un encendedor o una colilla"

La Dirección General de la Guardia Nacional tunecina desmintió este martes la existencia de "un dron" que supuestamente atacó una de las grandes embarcaciones de la Flotilla Sumud que arrancó de Barcelona rumbo a Gaza, atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), informó en un comunicado. El motivo del incendio, según las autoridades tunecinas, fue "fuego en los chalecos salvavidas de dicho buque". El incendio fue provocado añadieron por "la explosión de un encendedor o una colilla".