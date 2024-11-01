edición general
Túnez niega el ataque con dron de la Flotilla rumbo a Gaza y achaca el fuego a "la explosión de un encendedor o una colilla"

La Dirección General de la Guardia Nacional tunecina desmintió este martes la existencia de "un dron" que supuestamente atacó una de las grandes embarcaciones de la Flotilla Sumud que arrancó de Barcelona rumbo a Gaza, atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), informó en un comunicado. El motivo del incendio, según las autoridades tunecinas, fue "fuego en los chalecos salvavidas de dicho buque". El incendio fue provocado añadieron por "la explosión de un encendedor o una colilla".

Rayder #2 Rayder
Eso es una gilipollez si has visto el video.
#5 Dav3n
#2 Es evidente pero como ya se han acostumbrado a tratar al público como si fueran retrasados, pues oye, amos palante que aquí no va a pasar nada.
Gry #7 Gry
#2 Lo que sale en el vídeo se parece exactamente a esto: youtube.com/shorts/w1RoguoxeV4
frankiegth #9 frankiegth *
#2 #7 #0. Captura del momento en que el aparato incendiario del dron cae sobre el barco :  media
#15 osmond *
#2 ¿Cuál es ese video? El que he visto yo es el de un incendio en un barco, de hecho hay cientos de videos en internet sobre incendios en barcos y son muy parecidos.
#9 ¿donde está el video completo?
Rayder #20 Rayder
#15 Lo he visto en algún canal de Telegram, no recuerdo cuál. Es lo que muestra el comentario #9
rutas #18 rutas
#9 Pues eso, el típico cigarrillo mal apagado.  media
#14 Klamp
#7 si hubiese sido termita el barco ya estaría hundido
WcPC #10 WcPC
#2 Es que si dice que ha sufrido un ataque estando en el puerto de Tunez es un ataque por parte de Israel en territorio tunecino y no están por la labor.
#12 Khanbaliq
#2 Incluso sin haberlo visto, se trata de una gilipollez.
Torrezzno #4 Torrezzno
O una batería xiaomi
silvano.jorge #1 silvano.jorge
Que se siga hablando de Túnez como un país dice mucho de lo hipócrita de las relaciones internacionales.
#3 Forestalx
Dudo mucho que los tunecinos tengan tanto capacidad como motivos para hacer eso. El MOSAD si.
Rayder #6 Rayder
#3 Habrán recibido la llamadita pertinente para soltar tremenda chorrada.
mariKarmo #8 mariKarmo *
Igual es posible que se disparase accidentalmente una bengala y lo que vemos caer es el resultado?

Por decir lo primero que se me ha ocurrido y sin tener ni puta idea de nada :professor:
#16 Klamp
#8 y que haya caído justo encima del barco donde iba greta? Y que además lo nieguen las autoridades portuaria tunecinas a pesar del video? Aquí hay que aplicar la navaja de ockham
#13 Borgiano
¡Pero qué dices, flipao! Si llega a ser eso no queda ni rastro del barco.
Tiene pinta de haber sido una bengala... desde la barra del bar, claro.
CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
Lo de los paises del magreb, los paises muslmanes tambien es para escribir un capitulo en el coran para que no se olvide su infamia con la colaboracion activa en el genocidio palestino, mucho flagelarnos los europeos...pero lo de esos paises no tiene nombre.
Torrezzno #19 Torrezzno
#17 poderoso caballero es don dinero. Además no querrán que el ojo de sauron se pose sobre ellos
karlos_ #11 karlos_
Como esta el mundo basado en normas últimamente con barcos atacados en aguas internacionales (Narcotraficantes venezolanos) y atracados en puertos (flotilla)
