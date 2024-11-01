El TS envía a Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha acordado enviar al ex ministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio tendrá que entrar en la cárcel.
| etiquetas: ábalos , koldo
Sánchez esta haciendo lo que todos esperábamos que hiciera, aguantar su culo en el sillón, cero sorpresas.... los culpables y lo sorprendente son todos sus socios de gobierno que le apoyaron en la moción de censura basándose en la corrupción del gobierno de Rajoy pero que hoy callan como putas.
Es como el ex cargo de Feijoo condenado a 20 años, fue por cosas hechas después.
Los palmeros que le sostienen viendo como la mierda les llega a la cintura son igual de culpables. Pero claro la alternativa de ir a elecciones es peor para la mayoria.
Y de Felipe y de Rajoy y de Adolfo Suárez... Qué cortita tenemos la memoria.
A cuántas aspira Sánchez?
¿Soy el único que se los imagina así?
Pues solo falta uno de la banda del Peugeot por pasar por prisión...
Aldama está ya virtualmente condenado. Por eso está en la calle. Por largar se ha pillado a estos y eso le proporcionará menor condena.
Así funciona el sistema.
Colaboro con la justicia y tiene menor riesgo de fuga por eso esta fuera.
Terminara en la carcel
Ah, que #_5 me tiene ignorado, pues nada, que siga de ignorante.
PD.- José Luis, sé fuerte, Koldo sabemos que lo será, es el último aizkolari socialista
La estrategia del avestruz, si no llega a portada no existe
Lástima que el 1 está bien blindado por sus pares de coalición porque a estas alturas nadie se puede creer que no estuviera al tanto de lo que cocinaba esa cuadrilla torera del peugeot.
Y ahora es cuando van a empezar a cantar de lo lindo.
Va a ser gracioso ver como en meneame defienden lo indefendible
Si, ya se que es OK diario pero estas cosas no salen en eldiario de escolar ni en la ser:
okdiario.com/espana/koldo-escuche-sanchez-decir-que-suegro-aportaba-10
Pero bueno podemos decir que es como con Aldama, todo fake news.
Lo que no entiendo muy bien es por quë PP/VoX tienen tanta tanta prisa en coger el gobierno...
Es una reaccion exagerada en los ultimos.tiempos. No la veo muy normal...
Yo lo que no entiendo es por qué el desgobierno no tiene ninguna prisa en dejarlo, si hace siglos que no aprueban unos presupuestos.
A ver si alguna se anima a usar la carta de salir de prision, mas conocida como tirar de la manta