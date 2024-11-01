edición general
El TS envía a Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha acordado enviar al ex ministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio tendrá que entrar en la cárcel.

plutanasio #2 plutanasio
El número 2 del PSOE, hombre de confianza del marido de Begoña. Y el otro el que también iba en el peugeot
Justiciero_Solitario #18 Justiciero_Solitario *
#2 Con el permiso de Aznar, uno de los gobiernos mas corruptos de la historia de la democracia y aquí no dimite ni Dios...

Sánchez esta haciendo lo que todos esperábamos que hiciera, aguantar su culo en el sillón, cero sorpresas.... los culpables y lo sorprendente son todos sus socios de gobierno que le apoyaron en la moción de censura basándose en la corrupción del gobierno de Rajoy pero que hoy callan como putas.
miliki28 #19 miliki28
#18 La otra opción es peor, y ya es decir.
tdgwho #20 tdgwho
#18 Creo que deberías revisar eso de "con el permiso de aznar" porque realmente, metidos en mierdas, durante su mandato, eran muy pocos.

Es como el ex cargo de Feijoo condenado a 20 años, fue por cosas hechas después.
#24 juanitoborromea
#18
Los palmeros que le sostienen viendo como la mierda les llega a la cintura son igual de culpables. Pero claro la alternativa de ir a elecciones es peor para la mayoria.
EsUnaPreguntaRetórica #27 EsUnaPreguntaRetórica
#18 Con el permiso de Aznar

Y de Felipe y de Rajoy y de Adolfo Suárez... Qué cortita tenemos la memoria.
Justiciero_Solitario #33 Justiciero_Solitario
#27 Estoy haciendo memoria y me cuesta recordar otro gobierno que durante su legislatura tuviera a dos de sus principales diputados en prisión.
Mildranx #42 Mildranx
#33 y el tito bernie, q se nos olvida...
#32 Pájaroloco
#18 Aznar por lo menos se comprometió a presentarse a sólo dos legislaturas.
A cuántas aspira Sánchez?
Ominous #23 Ominous
#2 Aix el Peugeot...

¿Soy el único que se los imagina así?  media
#7 Borgiano
Esto son cuatro amigos que iban recorriendo España en un Peugeot, tres están en la cárcel por ladrones y el otro es una bellísima persona que no sospechaba nada de ellos.
Fartón_Valenciano #10 Fartón_Valenciano *
Estas vez ni las chistorras los han salvado... xD xD xD

Pues solo falta uno de la banda del Peugeot por pasar por prisión... xD xD  media
#34 VFR
#10 Pedro, calienta que sales
#4 fremen11
Igualito que a ese que se iba a ir de España o se iba a suicidar......
wata #5 wata
Y el Aldama que ha robado 180 millones de euros en la calle y dando entrevistas.
pcaro #9 pcaro
#5
Aldama está ya virtualmente condenado. Por eso está en la calle. Por largar se ha pillado a estos y eso le proporcionará menor condena.
Así funciona el sistema.
#22 juanitoborromea
#5
Colaboro con la justicia y tiene menor riesgo de fuga por eso esta fuera.

Terminara en la carcel
Justiciero_Solitario #40 Justiciero_Solitario
#5 Aldama ya estuvo en prisión y salió precisamente por colaborar con la justicia.
#29 JotaMcnulty
hubieras puesto una noticia sobre cualquier chorrada de Ayuso y habría 5 portadas...
#15 Suleiman
Vamos a ver, que le han metido en prisión porque "hay riesgo de fuga". Eso no se lo cree nadie, avalos tiene familia y escaño. Si se le retira pasaporte ya hubiera sido suficiente, pero claro, así no se jode las fuerzas parlamentarias......
Barney_77 #39 Barney_77
#15 Todos fachas
asola33 #41 asola33
#15 "El que pueda ja er, que haga".
#8 Tensk *
Es lo que tiene que haya optado por colaborar con la justicia. No digo que esté bien o mal, simplemente que esas cosas pasan.

Ah, que #_5 me tiene ignorado, pues nada, que siga de ignorante.
Meneador_Compulsivo #13 Meneador_Compulsivo *
Ya han entrado en prisión tres de los cuatro del Peugeot.
PD.- José Luis, sé fuerte, Koldo sabemos que lo será, es el último aizkolari socialista
Pacman #31 Pacman
lo raro es que no esté hundida a negativos
La estrategia del avestruz, si no llega a portada no existe
elsnons #28 elsnons *
En lo más íntimo de muchos por aquí pensaban que estos dos saldrían del juzgado y para casa. Se blanquea tanto lo que está haciendo este desgobierno de Pedro Sánchez que solo vemos cárcel para el que piensa diferente o en su contra .

Lástima que el 1 está bien blindado por sus pares de coalición porque a estas alturas nadie se puede creer que no estuviera al tanto de lo que cocinaba esa cuadrilla torera del peugeot.
#1 Barriales
A comer talego.
#21 juanitoborromea *
#1
Y ahora es cuando van a empezar a cantar de lo lindo.
Va a ser gracioso ver como en meneame defienden lo indefendible
Si, ya se que es OK diario pero estas cosas no salen en eldiario de escolar ni en la ser:
okdiario.com/espana/koldo-escuche-sanchez-decir-que-suegro-aportaba-10

Pero bueno podemos decir que es como con Aldama, todo fake news.
RegiVengalil #35 RegiVengalil
#1 sólo queda el uno.
YSiguesLeyendo #25 YSiguesLeyendo
40 minutos desde el envío y sin llegar a portada... a ver si va a tener razón el dueño de esto
manzitor #11 manzitor
Si la han hecho, que la paguen, como todo hijo de vecino. Me vale para Aldama, Pujol, el novio de la otra o el de Almería.
#3 Meinhard
No tiene puto sentido....
#16 chavi
#3 Si que lo tiene. Presión a ver si sacan algo....

Lo que no entiendo muy bien es por quë PP/VoX tienen tanta tanta prisa en coger el gobierno...

Es una reaccion exagerada en los ultimos.tiempos. No la veo muy normal...
Pacman #30 Pacman
#16 Estrategia por un lado: que se cuezan en su propio sudor y no tienen medios por otro; a nadie le gusta Feijoo
RegiVengalil #36 RegiVengalil
#16 Lo que no entiendo muy bien es por quë PP/VoX tienen tanta tanta prisa en coger el gobierno...

Yo lo que no entiendo es por qué el desgobierno no tiene ninguna prisa en dejarlo, si hace siglos que no aprueban unos presupuestos.
madeagle #12 madeagle
A chupar barrote.

A ver si alguna se anima a usar la carta de salir de prision, mas conocida como tirar de la manta
Benzo #17 Benzo
Deberían agradecerlo, se les está quedando un tipín :-D
Lamantua #37 Lamantua
Tan fácil es engañar a Sánchez..? xD xD xD xD :-x xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Espero que tambien les cobren las deudas que dejo en el talego el infame Cerdan :troll: hoy al menos tenemos un pais un poco mas seguro y mejor que ayer
plutanasio #14 plutanasio
#6 pero también es un día triste para el gremio de la prostitución, piensa en ellas...
#38 dclunedo
Otro juez facha.....:troll:
