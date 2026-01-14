edición general
Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Rusia e Irán

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Rusia e Irán. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News tuvo acceso al listado. Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

Gry
Apuesto algo a que se puede resumir en algo así:  media
teneram
Listado:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia,…   » ver todo el comentario
#8 tragicómico
#5 ¿Marruecos?
asola33
#5 Sería más corto nombrar los autorizados...
Verdaderofalso
Bolsonaro lo va a tener jodido el volver a Miami xD
Herumel
#4 Joder, con lo que está deseando el que le hagan una expulsión invertida como a Maduro.
kinz000
No será por falta clientes ? Quién va querer ir a ese estercolero fascista?
Connect
#2 Pues siguen empujando en las fronteras para llegar a los Estados Unidos y sigue habiendo gente que llega en avión para entrar al país. Mucha menos eso si. Principalmente gente que han expulsado estos meses y buscan regresar de nuevo para reunirse con sus familias; o gente a las que han dejado en países donde no conocen a nadie ni tienen familia. Eso si, el viaje es mucho más caro que cuando lo hicieron hace 20 años
kinz000
#6 Claro entiendo que personas con esa necesidad lo hagan, pero en plan no se donde ir de vacaciones o a pasar unos años estudiando o trabajando en extranjero no se no creo que haya colas. Igual es mi visión personal no se.
#12 concentrado
Pues va a quedar un mundial de fútbol muy divertido sin la selección de Brasil. Ni la de Marruecos, Uruguay and many others. Mejor que sólo den visados a Argentina y jueguen la final Argentina contra EEUU.
Herumel
Mejor, crúcese con este listado de países, a lo mejor nos reímos un poco.
www.meneame.net/story/respuesta-integral-asimetrica-china-secuestro-ma

O peor, se están ya dando pasos para una guerra abierta...
capitan__nemo
No necesitan visados porque ya son americanos.
