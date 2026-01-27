Trump sopesa sacrificar a la responsable de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el fiasco de Mineápolis

Donald Trump y su equipo más cercano sopesan estos días la opción de sacrificar a Kristi Noem, la responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El fiasco de la operación Metro Surge en Minnesota, que se ha saldado no sólo con dos estadounidenses fallecidos y un venezolano herido de bala, sino con incontables heridos, protestas, manifestaciones y denuncias ante los tribunales, está pasando factura a la Administración, tanto en las encuestas como entre sus propias filas.
| etiquetas: trump , sacrificio , kristi noem , mineápolis , minnesota
El siguiente ataque será un poco más fuerte, irá tensando un poco más la cuerda,luego volverá a parecer que desiste hasta un ataque que tense tanto la cuerda que se rompa. Entonces se hará la víctima y justificará cualquier burrada que se le ocurra apelando a defenderse de un enemigo que él mismo ha creado.
Ojalá me confunda.
Pa la próxima, por lo menos, una docena de muertos ... anda que no es pusilánime la Kristi esta
Pero si mata una Zanahoria seria epico