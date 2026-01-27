edición general
14 meneos
31 clics

Trump sopesa sacrificar a la responsable de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el fiasco de Mineápolis

Donald Trump y su equipo más cercano sopesan estos días la opción de sacrificar a Kristi Noem, la responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El fiasco de la operación Metro Surge en Minnesota, que se ha saldado no sólo con dos estadounidenses fallecidos y un venezolano herido de bala, sino con incontables heridos, protestas, manifestaciones y denuncias ante los tribunales, está pasando factura a la Administración, tanto en las encuestas como entre sus propias filas.

| etiquetas: trump , sacrificio , kristi noem , mineápolis , minnesota
11 3 0 K 145 actualidad
6 comentarios
11 3 0 K 145 actualidad
Milmariposas #2 Milmariposas
Señores y señoras, próxima cabeza de turco... xD xD xD
3 K 57
Sinfonico #6 Sinfonico
Los psicópatas funcionan así, prueban los límites hasta que se nota demasiado, luego se hacen los buenos y retiran (aparentemente) su ataque.
El siguiente ataque será un poco más fuerte, irá tensando un poco más la cuerda,luego volverá a parecer que desiste hasta un ataque que tense tanto la cuerda que se rompa. Entonces se hará la víctima y justificará cualquier burrada que se le ocurra apelando a defenderse de un enemigo que él mismo ha creado.
Ojalá me confunda.
1 K 22
EldelaPepi #5 EldelaPepi
Que la lleven en procesión en pelotas desde el Gran Septo de Baelor a la Fortaleza Roja y que le escupa la gente y le tire basura encima mientras le gritan ¡vergüenza!.
1 K 18
HeilHynkel #3 HeilHynkel
sólo con dos estadounidenses fallecidos y un venezolano herido de bala,

Pa la próxima, por lo menos, una docena de muertos ... anda que no es pusilánime la Kristi esta :roll:
0 K 14
azathothruna #1 azathothruna
Matara a otro perro? ojala que no.
Pero si mata una Zanahoria seria epico
0 K 9
#4 famufa *
Siempre estuve en contra de sacrificar animales, pero lo entiendo para evitar su sufrimiento. En este caso, que sea lento y doloroso.
0 K 7

menéame