Trump permitiría reanudar ofensiva en Gaza si Hamas viola acuerdo de paz

El presidente Donald Trump aseguró el miércoles que consideraría permitir que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reanude la acción militar en Gaza si Hamas se niega a cumplir su parte del acuerdo de alto el fuego, y declaró al medio CNN que las fuerzas israelíes podrían regresar a las calles "tan pronto como yo de la palabra". “Lo que está pasando con Hamas se resolverá rápidamente”, aseveró el presidente.
| etiquetas: trump , plan de paz , gaza
Hay que ser muy poco demócrata para poder sospechar de los adalides de la democracia en el Mundo Libre tm de la profe
Es que lo veíamos todos.
www.elperiodico.com/es/internacional/20231215/israel-admite-haber-mata
Tampoco se la sopla a EEUU perder control en la zona de Oriente Próximo (del petróleo)
De verdad, a estas alturas... ¿Quieren hacernos creer que esta gente tiene algo de amor por la verdad?
la ofensivael genocidio con el pueblo palestino. En uno y otro caso el tema es acabar con el pueblo palestino sin que la gente se queje demasiado.