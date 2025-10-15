Trump permitiría reanudar ofensiva en Gaza si Hamas viola acuerdo de paz

El presidente Donald Trump aseguró el miércoles que consideraría permitir que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reanude la acción militar en Gaza si Hamas se niega a cumplir su parte del acuerdo de alto el fuego, y declaró al medio CNN que las fuerzas israelíes podrían regresar a las calles "tan pronto como yo de la palabra". “Lo que está pasando con Hamas se resolverá rápidamente”, aseveró el presidente.