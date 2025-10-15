edición general
15 meneos
12 clics
Trump permitiría reanudar ofensiva en Gaza si Hamas viola acuerdo de paz

Trump permitiría reanudar ofensiva en Gaza si Hamas viola acuerdo de paz

El presidente Donald Trump aseguró el miércoles que consideraría permitir que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reanude la acción militar en Gaza si Hamas se niega a cumplir su parte del acuerdo de alto el fuego, y declaró al medio CNN que las fuerzas israelíes podrían regresar a las calles "tan pronto como yo de la palabra". “Lo que está pasando con Hamas se resolverá rápidamente”, aseveró el presidente.

| etiquetas: trump , plan de paz , gaza
14 1 0 K 131 actualidad
28 comentarios
14 1 0 K 131 actualidad
Comentarios destacados:        
Spirito #1 Spirito
Nadie que siga un poco a estos criminales se puede extrañar.
8 K 95
TripleXXX #21 TripleXXX *
#1 No se te ocurrirá pensar que, cuando más convenga, estallará una bomba o habrá un Maine v2026.
Hay que ser muy poco demócrata para poder sospechar de los adalides de la democracia en el Mundo Libre tm de la profe
0 K 8
Supercinexin #2 Supercinexin *
Ya han entregado a todos los rehenes, pos fuera palestinos. Tomad paz, morenos: ratata, ratatatatata, bumm bommm bamm
8 K 88
#3 DenisseJoel
A ver cómo es posible ahora dictaminar oficialmente que Israel comete genocidio sin considerar a Trump cómplice.
3 K 45
Spirito #4 Spirito
#3 Es que Israel no podría cometer el genocidio sin la complicidad de EEUU.
8 K 85
#5 soberao
Lo gracioso es ¿qué van a reanudar? Si es un genocidio, no es una cuestión estratégica que suponga un peligro para Israel. Están desperdiciando una munición con tiros al aire por aburrimiento que más pronto que tarde van a necesitar. Además que se están dejando una pasta en el genocidio que no les lleva a ninguna parte, solo a hundir más a Israel en la mierda nazi genocida ante los ojos de todo el mundo.
1 K 30
ur_quan_master #10 ur_quan_master
Ni una semana ha durado la careta puesta
2 K 30
ChanVader #12 ChanVader
Es muy simple: Hamás debe cumplir lo pactado. No os engañéis: si se reanuda la guerra es porque Hamás no cumple. Avisados están.
1 K 23
meroespectador #15 meroespectador
#12 Dirán que Hamas no ha cumplido si o si haga lo que haga, ya verás, esa es la parte del engaño, Israel habrá conseguido sus rehenes y quedar bien con su público mientras ya tendrá vía libre para arrasar Gaza y continuar con el genocidio. ¿Acaso le ha importado una mierda a Israel atacar Cisjordania y permitir que los colonos roben las tierras a los palestinos donde no está Hamas?.
1 K 16
johel #18 johel *
#15 Si preguntas al ABCmiento o a Inmundodiario, Sionoticias o a cualquier medio "habitual" haran de palmeros y sacaran otro titular como el de hoy diciendo "hamas no ha liberado a ninguna mujer, se reanuda la guerra"
1 K 18
#13 Pixmac
Trump forzó a Israel a firmar "la paz" para si ganaba el Nobel de la paz y ahora que ya ha visto que no lo tendrá ha rebajado su "pacifismo". ¿"La paz" llegará a final de mes?
0 K 20
Spirito #16 Spirito
#13 Así es.

Es que lo veíamos todos.
0 K 9
Asimismov #24 Asimismov
#7 los estrechos del Bósforo, Ormuz y el canal de Suez.
0 K 12
Asimismov #27 Asimismov *
#26 pues que en 2023 tres rehenes que liberaron sin previo aviso fueron tomados como terroristas de Hamas.
www.elperiodico.com/es/internacional/20231215/israel-admite-haber-mata
0 K 12
#6 JanSolo
Calentando motores para la segunda parte del genocidio ahora que ya no hay miedo por los rehenes.
0 K 12
Spirito #7 Spirito
#6 Los rehenes, antes y ahora se la sopla... pero la presión internacional no.

Tampoco se la sopla a EEUU perder control en la zona de Oriente Próximo (del petróleo)
0 K 9
#22 UNX
Suerte que Trump ha dicho que se solucionará rápidamente, tan rápido como con Ucrania.
0 K 10
antesdarle #14 antesdarle
Que faciliten ya un corredor humanitario para que cualquier persona que quiera salir de Gaza lo haga. Viendo que la comunidad internacional ha decidido mirar para otro lado y el apertheid y genocidio no va a terminar nunca. Al menos que los residentes en dicho lugar tengan la opción de marcharse.
0 K 10
johel #20 johel
#14 No quieren que se marchen, los SSionazis quieren que no quede ni un solo palestino vivo para que nadie pueda reclamar nunca nada a iSSrael. Han aprendido bien de los "errores" de los nazis.
0 K 11
antesdarle #23 antesdarle
#20 Egipto controla el cruce de Rafah, que es la única frontera de Gaza que no está bajo control israelí. El asunto está pillando unos niveles tan kafkianos que incluso las personas que quieren marcharse para garantizar su vida y la de los suyos no pueden hacerlo. Es un sin sentido. Gaza es un páramo inhabitable ya. Un campo de exterminio grotesco ante los ojos del mundo que no quiere hacer nada para evitarlo. Llegados a este punto se debe priorizar salvar el mayor número de vidas.
2 K 33
#9 NoMeVeas
Vamos, cuando a Netanyahu le convenga.

De verdad, a estas alturas... ¿Quieren hacernos creer que esta gente tiene algo de amor por la verdad?
0 K 7
Jesus_Mauri #8 Jesus_Mauri
Y si Israel viola el tratado de paz?
0 K 6
Thalin #11 Thalin
#8 Ya lo han violado, ves que les haya pasado algo?
4 K 55
johel #17 johel
#8 Ya han asesinado a civiles desarmados desde sus drones de vigilancia.
1 K 31
allenharpell #28 allenharpell
#8 Para no ser menos, si Israel viola el tratado de paz se permitirá que Israel continue la ofensiva el genocidio con el pueblo palestino. En uno y otro caso el tema es acabar con el pueblo palestino sin que la gente se queje demasiado.
0 K 7
#19 Dedalos
Todavía siguen con la tomadura de pelo de los rehenes y Hamas? Pero si no han dejado de matar palestinos, que acuerdo de paz, ni que nada.
0 K 6
Asimismov #25 Asimismov
#19 ni de rehenes cuando les han tenido a tiro.
0 K 12
#26 Dedalos *
#25 que me cuentas?
0 K 6

menéame