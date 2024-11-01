Trump está haciendo que China sea visto más fuerte en el mundo [ENG]

Un año después de iniciar su segundo mandato, el presidente Donald Trump está haciendo que un país sea más fuerte —y no es Estados Unidos—, según una nueva encuesta. Ciudadanos de países de todo el mundo creen ahora que China está en ascenso, mientras que pocos dicen lo mismo de EE. UU. Las políticas de “America First” de Trump han acelerado este cambio, con altos aranceles tanto a aliados como a adversarios y su escepticismo hacia el sistema de alianzas liderado por Estados Unidos, lo que está empujando a los países a la órbita de Pekín.
| etiquetas: china , trump , fuerte , eeuu
Dado que la OTAN "en teoría" es defensiva y solo afecta si te invaden, otros tratos de "si te invaden" no deberían ser incompatibles.
Igual, con eso y quitar toda base de EEUU de Europa, podría hacer hasta que Putin se retirase de Ucrania (eso sí, Crimea Rusa y habría que ver si el Donbass queda independiente o bajo qué soberanía).
Lo ideal sería contar también con India, pero por sus problemas con Pakistan, es un riesgo inasumible.
Los aranceles y la prohibición de importar o exportar algunas tecnologías ha hecho que China pase de EEUU en muchos ámbitos y pase dependiente de otros a puntero en muchos ámbitos
Pero antes estaba lo de "las ideologías", lo de "somos occidente" y lo de "con EEUU protegiendo, no tenemos nada que temer".
Pero a día de hoy, lo que más tenemos que temer es a EEUU.