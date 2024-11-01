edición general
Trump está haciendo que China sea visto más fuerte en el mundo [ENG]

Un año después de iniciar su segundo mandato, el presidente Donald Trump está haciendo que un país sea más fuerte —y no es Estados Unidos—, según una nueva encuesta. Ciudadanos de países de todo el mundo creen ahora que China está en ascenso, mientras que pocos dicen lo mismo de EE. UU. Las políticas de “America First” de Trump han acelerado este cambio, con altos aranceles tanto a aliados como a adversarios y su escepticismo hacia el sistema de alianzas liderado por Estados Unidos, lo que está empujando a los países a la órbita de Pekín.

vazana #5 vazana
#3 China siempre ha sido grande.
#7 Tronchador.
#5 Menos cuando la conquistó Mongolia.
azathothruna #10 azathothruna
#7 O los okupas, los manchues www.youtube.com/watch?v=-7CV2NQqr18
azathothruna #6 azathothruna
No solo fuerte, mas seguro, confiable y mejor modelo/"lider"
Kantinero #9 Kantinero
No sé si más fuerte, más inteligentes sin duda
eldet #11 eldet
#9 lo dificil seria lo contrario, haria falta un pais gobernado por un niño de 3 años
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Es difícil, pero la UE ahora debería hacer tratados de defensa mutua con China y Rusia.
Dado que la OTAN "en teoría" es defensiva y solo afecta si te invaden, otros tratos de "si te invaden" no deberían ser incompatibles.

Igual, con eso y quitar toda base de EEUU de Europa, podría hacer hasta que Putin se retirase de Ucrania (eso sí, Crimea Rusa y habría que ver si el Donbass queda independiente o bajo qué soberanía).

Lo ideal sería contar también con India, pero por sus problemas con Pakistan, es un riesgo inasumible.
jonolulu #2 jonolulu *
#1 Ahora no, eso algunos ya lo dijimos bastante antes de todo el follón de Ucrania.

Los aranceles y la prohibición de importar o exportar algunas tecnologías ha hecho que China pase de EEUU en muchos ámbitos y pase dependiente de otros a puntero en muchos ámbitos
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#2 Es que lo suyo siempre habría sido una unión euroasiática. Es lo que haría más fuerte a Europa.

Pero antes estaba lo de "las ideologías", lo de "somos occidente" y lo de "con EEUU protegiendo, no tenemos nada que temer".

Pero a día de hoy, lo que más tenemos que temer es a EEUU.
azathothruna #8 azathothruna
#1 A estas alturas, esta dificil deshacer la cagada de la Pustula en su viaje a china
