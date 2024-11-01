Trump en Davos: «A veces necesitas un dictador» [ENG]  

El presidente Trump, que tiene un largo historial de tendencias autoritarias, cree que a veces «necesitas un dictador». «Tuvimos un buen discurso, recibimos críticas excelentes. No me lo puedo creer, tuvimos buenas críticas de ese discurso», dijo Trump el miércoles, refiriéndose al discurso largo, airado e increíblemente aburrido que dio ese mismo día en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. «Normalmente dicen: “es una persona horrible, tipo dictador”; yo soy un dictador», continuó Trump. «¡Pero a veces necesitas un dictador!