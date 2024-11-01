edición general
Trump en Davos: «A veces necesitas un dictador» [ENG]  

El presidente Trump, que tiene un largo historial de tendencias autoritarias, cree que a veces «necesitas un dictador». «Tuvimos un buen discurso, recibimos críticas excelentes. No me lo puedo creer, tuvimos buenas críticas de ese discurso», dijo Trump el miércoles, refiriéndose al discurso largo, airado e increíblemente aburrido que dio ese mismo día en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. «Normalmente dicen: “es una persona horrible, tipo dictador”; yo soy un dictador», continuó Trump. «¡Pero a veces necesitas un dictador!

Jointhouse_Blues
Y otras una guillotina.
aPedirAlMetro
#1 No se, a mi este hijo de puta naranja, me tiene confundido, a ver si se aclara...

Trump: «El dictador Maduro finalmente ha sido derrocado en Venezuela, el pueblo es libre»
www.swissinfo.ch/spa/trump:-"el-dictador-maduro-finalmente-ha-sido-der

:roll: :roll: :roll:
Jointhouse_Blues
#10 Pero si es muy fácil entender. Pero no le busques la lógica, aquí no aplica.

- Si el tirano soy yo o uno de mis amigos: Bueno
- Si el tirano tiene algo que quiero y no me lo da: Malo
Supercinexin
Sí, en concreto con escoria como tú necesitamos a Stalin. Urgentemente.
capitan__nemo
Muchas mas veces a un magnicida.
jonolulu
Y otras a un Lee Harvey Oswald
pingON
A ver yo creo que como son un país "joven", necesitan tener la experiencia de un dictador en carne propia, para madurar como el resto de los países del planeta. En lugar de ir de listillos por el mundo.

¿igual se refiere a eso?
Suleiman
Vive en una burbuja.... Que puede imponer el discurso, seguramente, pero que diga que tiene críticas excelentes, es de tarado mental.
Kantinero
Los dictadores de antes al menos intentaban ocultarlo
Grahml
#3 Hitler se proclamó Führer un año y medio después de ser nombrado canciller.

A ver qué ocurre para las midterms que tiene pinta de perderlas, viendo lo acojonado que está.
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
A veces es suficiente con una patada en la puta boca.
