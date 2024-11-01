edición general
Trump considera “desleal” la decisión del Gobierno sobre el gasto militar y cree que “eso es cosa de la OTAN y de España”

El presdiente de EEUU vuelve a responder sobre la negativa española a llegar al 5% de gasto en defensa: “Creo que España debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo que lo hicieran, pero eso es cosa de la OTAN y de España”

antesdarle #1 antesdarle
Anda y vete a tomar por culo
14
Spirito #2 Spirito
Si es que hay que reírse.

Menudo show cómico está dando el Zanahorio.

xD xD xD
3
suppiluliuma #19 suppiluliuma *
Y yo creyendo que el gobierno había acordado elevar su gasto militar al 5%, porque me lo habían dicho los Zazis de MNM.

Madre mía, que decepción. ¿Qué sera lo siguiente? ¿Descubrir que Rusia no invadió Ucrania para defenderse de la OTAN? :troll:
2
Duke00 #21 Duke00
#19 El perro ha engañado a todo el planteta: a Trump, a la OTAN, a la UE, a los políticos de España haciéndoles pensar que no va a gastar el 5%. A todos excepto a algunos meneantes, que son muy listos y saben que es todo mentira.
1
ElBeaver #23 ElBeaver
#21 Sánchez puede que aumente el gasto en el ejército, pero espero que lo invierta en la industria española o, al menos, en la europea. Podría solicitar un par de submarinos adicionales o confirmar la construcción de ese portaaviones para evitar tener que comprar los F-35.  media
0
Spirito #4 Spirito *
Por cierto, en esa foto Perro Zánchez está guapetón. (/Mode facha OFF) ¬¬

:popcorn:
1
#8 Leclercia_adecarboxylata
#4 Acaba de estrenar la nueva crema de la colección de otoño de crème végetal de Yves Rocher con un 88% de ingredientes naturales que ofrece un 95% de hidratación facial inmediata y con una promoción del 20% de descuento sólo hasta el 1 de noviembre.
1
Spirito #10 Spirito
#8 No sé, noto que lo dices como con un poco retintín... cómo si fuera un ex o algo de eso. :roll:
1
#11 soberao
#8 Con los aranceles ya no le llega la crema que usaba antes que venía de China y ahora no consigue el tono de la otra. Encima huele peor...
0
karakol #12 karakol
#4 Bueno, hasta yo estoy guapetón al lado de Trump.

Es el viejo truco de irte de fiesta con tu amigo más feo y tenerlo siempre cerca. :-D
0
Meneacer #9 Meneacer
Cada día dice una cosa. ¿Es la estrategia del loco, o es que está ya gagá y no se acuerda de lo que dijo ayer y cuando le preguntan sale con lo primero que se le ocurre?
1
Gry #18 Gry
#9 Dicen en Reddit que su opinión coincide con la de la última persona con la que se ha reunido.
0
#6 Leclercia_adecarboxylata
Trump trump trump >:-( Trump Trump ¬¬ Trump!
0
XtrMnIO #15 XtrMnIO
El gringo hará todo porque la derecha gane en España para poder tener un buen y servil lacayo.

Ansar ya está calentando las rodilleras.
0
yoma #14 yoma
Que le digan que la situación estratégica de España vale más que el 5% que piden.
0
johel #16 johel *
Una vez mas, se demuestra que la tactica TACO es el camino a seguir y que los patriotas chupacharcos estan, como siempre, en "el lado correcto de la historia"
0
Cantro #17 Cantro
El tío más desleal del mundo diciendo que el Gobierno español es desleal

Creo que podrían emitir una moneda con eso
0
#7 Pingocho *
Hoy sí tomó la medicación. Mañana le impondrá sanciones y aranceles a España. El lunes se le olvida el tema xD
0
#3 josejon
La noticia es que reconoce que es cosa de España.
0
Metabarón #13 Metabarón
Pero lo dice él o le han forzado a decirlo? Ya no sé...
0
#5 arreglenenlacemagico
bueno zanahorio se dio cuenta de que es cosa de la OTAN y no de USA alguien le debio explicar para que servia y quien mandaba xD
0
ElBeaver #22 ElBeaver
Mañana dirá otra cosa, o incluso pensará que España está al lado de México y querrá invadirlo. Cada día es una sorpresa con este hombre.
0

