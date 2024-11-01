Trump considera “desleal” la decisión del Gobierno sobre el gasto militar y cree que “eso es cosa de la OTAN y de España”

El presdiente de EEUU vuelve a responder sobre la negativa española a llegar al 5% de gasto en defensa: “Creo que España debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo que lo hicieran, pero eso es cosa de la OTAN y de España”
Menudo show cómico está dando el Zanahorio.
Madre mía, que decepción. ¿Qué sera lo siguiente? ¿Descubrir que Rusia no invadió Ucrania para defenderse de la OTAN?
Es el viejo truco de irte de fiesta con tu amigo más feo y tenerlo siempre cerca.
Ansar ya está calentando las rodilleras.
Creo que podrían emitir una moneda con eso