Trump califica el caso Epstein como una “caza de brujas” y cuestiona que el Departamento de Justicia pierda tiempo en ello

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el caso del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein como una “caza de brujas” y criticó que el Departamento de Justicia esté dedicando su tiempo a este tema. Trump afirmó que “ahora se encuentran 1.000.000 de páginas más sobre Epstein” y que el Departamento de Justicia está “viéndose obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas”, en referencia a la publicación de documentos relacionados con el caso de Epstein.