Trump califica el caso Epstein como una “caza de brujas” y cuestiona que el Departamento de Justicia pierda tiempo en ello

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el caso del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein como una “caza de brujas” y criticó que el Departamento de Justicia esté dedicando su tiempo a este tema. Trump afirmó que “ahora se encuentran 1.000.000 de páginas más sobre Epstein” y que el Departamento de Justicia está “viéndose obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas”, en referencia a la publicación de documentos relacionados con el caso de Epstein.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Esta de mierda hasta el cuello
themarquesito #4 themarquesito
#2 Al final va a resultar que Trump no está en el caso Epstein sino Epstein en el caso Trump
Priorat #1 Priorat
Como es Trump ya lo sabemos todos. Y que un apersona así está metida hasta el fondo en un asunto como el de Epstein, también es fácil imaginarlo.
Eibi6 #3 Eibi6
8 años dando la matraca con esto para despertar un día y decir "coño me olvidaba que en los 90s tenía un mejor amigo que se llamaba Jeff":shit:
MisturaFina #5 MisturaFina
Igualito que la ayuso
