Trump admite que Irán atacó al portaviones USS Ford desde "17 ángulos"; la Guardia Revolucionaria Islámica "hunde 3 buques de combate ... [VID Eng]  

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el portaaviones más grande del mundo fue objeto de un ataque masivo con drones "desde 17 ángulos". En un foro en Miami, Trump relató que el portaaviones "estaba en peligro" cuando fue atacado por Irán a medianoche. El mandatario estadounidense no especificó la hora del ataque, pero añadió que las fuerzas estadounidenses "huyeron para salvar sus vidas" durante el mismo. Trump no reveló el nombre del buque, pero informes indirectos sugieren que probablemente se trataba del USS Gerald R. Ford.