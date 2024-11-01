Trump admite que Irán atacó al portaviones USS Ford desde "17 ángulos"; la Guardia Revolucionaria Islámica "hunde 3 buques de combate ... [VID Eng]  

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el portaaviones más grande del mundo fue objeto de un ataque masivo con drones "desde 17 ángulos". En un foro en Miami, Trump relató que el portaaviones "estaba en peligro" cuando fue atacado por Irán a medianoche. El mandatario estadounidense no especificó la hora del ataque, pero añadió que las fuerzas estadounidenses "huyeron para salvar sus vidas" durante el mismo. Trump no reveló el nombre del buque, pero informes indirectos sugieren que probablemente se trataba del USS Gerald R. Ford.
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No apetece ni en los canales de Telegram más locos pro Rusia/Irán.
No lo es.
Aquí tenéis su intervención completa en el Future Investment Initiative en Miami.
www.facebook.com/TND/videos/1719926986050407/
Las imágenes del corte está a partir de 15:26
La intervención completa es un absoluto delirio.
Un portaaviones no suele ir solo. Va acompañado con lo que se denomina un Carrier Strike Group que se compone de varias fragatas y un mínimo de un submarino. Todos ellos tienen sistemas de… » ver todo el comentario
Por lo que se ve desde Ucrania, la guerra de hoy en dia consiste en desgastar las defensas de tu enemigo saturandolas con armas baratas que alguna dará en el blanco.
No son ataques fulminantes, pero joder, si un dron te impacta en un portaaviones tienes que hacer reparaciones y pierdes operatividad, poca o mucha, pero algo pierdes.