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Trump admite que Irán atacó al portaviones USS Ford desde "17 ángulos"; la Guardia Revolucionaria Islámica "hunde 3 buques de combate ... [VID Eng]

Trump admite que Irán atacó al portaviones USS Ford desde "17 ángulos"; la Guardia Revolucionaria Islámica "hunde 3 buques de combate ... [VID Eng]  

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el portaaviones más grande del mundo fue objeto de un ataque masivo con drones "desde 17 ángulos". En un foro en Miami, Trump relató que el portaaviones "estaba en peligro" cuando fue atacado por Irán a medianoche. El mandatario estadounidense no especificó la hora del ataque, pero añadió que las fuerzas estadounidenses "huyeron para salvar sus vidas" durante el mismo. Trump no reveló el nombre del buque, pero informes indirectos sugieren que probablemente se trataba del USS Gerald R. Ford.

| etiquetas: portaviones uss ford
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16 comentarios
20 5 3 K 156 actualidad
Comentarios destacados:    
eltxoa #1 eltxoa
Esto requiere un escrutinio más exhaustivo. Y más en estos tiempos de IA.
7 K 98
Sinfonico #3 Sinfonico
#1 Parece IA y cutre
4 K 65
#12 Celsar
#1 #3 es un bulardo de IA cutre y me arrepiento de haberlo votado.
No apetece ni en los canales de Telegram más locos pro Rusia/Irán.
0 K 12
SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
#1 #3 #12

No lo es.
Aquí tenéis su intervención completa en el Future Investment Initiative en Miami.

www.facebook.com/TND/videos/1719926986050407/

Las imágenes del corte está a partir de 15:26
La intervención completa es un absoluto delirio.
0 K 12
tricionide #16 tricionide
#12 no se que canales tgram ves tu, yo antes de buscar la noticia en google la vi en tgram
0 K 10
reithor #11 reithor *
Tal y como lo cuenta es como si cuando sucedió el ataque Donald hubiera estado ahí, en la proa del portaaviones, abrazando a una niña de 14 años parecida a Kate Winslet y gritando "soy El Rey del mundo".
1 K 22
Rixx #13 Rixx
17 ángulos y 11 dimensiones cuánticas :-D
1 K 18
Connect #2 Connect *
Hundir un portaaviones es extremadamente complicado. De hecho no se ha hundido ninguno desde la segunda guerra mundial (a excepción de los hechos por la via civil). Con eso quiero decir que el hecho de que los iranís hayan podido impactar sugieren que tienen un nivel muy alto de tecnología bélica.

Un portaaviones no suele ir solo. Va acompañado con lo que se denomina un Carrier Strike Group que se compone de varias fragatas y un mínimo de un submarino. Todos ellos tienen sistemas de…   » ver todo el comentario
1 K 17
Raziel_2 #4 Raziel_2 *
#2 Yo lo que he entendido es que han atacado con éxito al portaaviones, pero no lo han hundido.

Por lo que se ve desde Ucrania, la guerra de hoy en dia consiste en desgastar las defensas de tu enemigo saturandolas con armas baratas que alguna dará en el blanco.

No son ataques fulminantes, pero joder, si un dron te impacta en un portaaviones tienes que hacer reparaciones y pierdes operatividad, poca o mucha, pero algo pierdes.
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joffer #10 joffer
#4 nadie ha dicho que haya hundido el portaaviones. De hecho está en Grecia reparandose de un incendio en la lavandería.
0 K 11
#5 sliana
#2 atacar no supone hundir.
1 K 22
#8 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 No creo que sea aglo extremadamente complicado, desde que los misiles guiados son algo común, por algo llevan tanta escolta, y por algo también los han alejado de Irán. Por otra parte no ha habido enfrentamientos de armadas relevantes desde la segunda guerra mundial, creo. Pero en la Malvinas ya quedó claro que los misiles (contados) podían poner en jaque a una flota.
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#7 mcfgdbbn3 *
¿17 ángulos? Claro, es que 18 ya no se podía hacer con #regla_y_compás, y 24 ya era demasiado. :-P
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MJDeLarra #9 MJDeLarra *
#7 257 ángulos. Y para eso hay que ser primo de Fermat.
1 K 21
#15 mcfgdbbn3 *
#9: Lo puse mal, el siguiente número era el 20, que es F1×2², pero bueno, también era demasiado. :-P
0 K 11
alpoza #6 alpoza
sofisticados no, actualizados..., en la epoca de la IA, satelites, glonas y drones o misiles "pilotables" creo que es factible darle a una cosa grande con un monton de cosas grandes alrededor.
0 K 10

menéame