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Tres senadores del PP comieron con Vito Quiles en la víspera del asalto a Begoña Gómez

Tres senadores del PP comieron con Vito Quiles en la víspera del asalto a Begoña Gómez

El agitador ultraderechista Vito Quiles despachó con tres senadores del Partido Popular 24 horas antes del asalto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Según una exclusiva del programa "Mañaneros 360", de Radio Televisión Española (RTVE), Quiles comió con Benjamín Prieto, expresidente del Partido Popular de Cuenca, entre otros senadores, el pasado martes en la propia Cámara Alta.

| etiquetas: tres senadores , pp , comieron , vito quiles
25 6 2 K 164 actualidad
19 comentarios
25 6 2 K 164 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Comida basura.
8 K 95
josde #5 josde
#1 No,basura,comiendo. :troll:
2 K 50
A.more #9 A.more
#5 muy acertado
0 K 10
#2 exeware *
Entrevista formal para poder sacar informacion sobre kitchen y demas.. por que vito informa de la corrupcion de todos. [ironic mode off]
2 K 40
strike5000 #3 strike5000
"El asalto a Begoña Gómez..." dicen... xD xD xD

Vito Quiles es un imbécil y un provocador. Aquellos que lo comparan con los de CQC se olvidan de que esos, al menos en ocasiones, tenían algo de gracia, y cuando no pues eran unos tocapelotas pero no llegaban al nivel de Vito. Incluso te podría aceptar que ir al domicilio de alguien para "hacerle preguntas" puede llegar a ser acosar, pero es algo que la prensa rosa ha hecho constantemente y nadie les había denunciado…   » ver todo el comentario
6 K 32
Battlestar #10 Battlestar
#3 Lo que has dicho me parece razonable, pero también te digo, que a los reporteros de prensa rosa SI los han denunciado constantemente por acoso, y a veces han habido condenas.
0 K 10
MellamoMulo #14 MellamoMulo
#3 muchas palabras para justificar al acosador, no? O es que te da cosita defender al acosador sin sacar el ventilador de mierda?
0 K 11
#16 Tensk
#3 Sí, pero...

El video es completamente parcial, ahí falta "mucho metraje" que se ha recortado y habría que saber qué pasó entre la primera parte y la segunda.
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oceanon3d #6 oceanon3d *
Al video editado de VIto supongo te refieres.

Siguen con tu enfangado ...hasta que un día pase algo y tengas que meterte en la cueva unos meses

Al conocido strike5000 que se merece 6000 strikes pero Menéame es muy particular.
2 K 31
Sergio_ftv #7 Sergio_ftv *
edit: para #_3, que vive en su caja de resonancia porque no admite opiniones diferentes a la suya.

Vito, aparte de "imbécil y provocador", tal y como le calificas, es compañero ideológico tuyo por eso lo que tu haces aquí es muy parecido a lo que hace el "imbécil", eso sí, cada uno es su ámbito de actuación.
1 K 28
mariKarmo #8 mariKarmo
Se les puede considerar ya organización criminal?
1 K 22
Rixx #12 Rixx
Había leído que Vito Quiles se la estuvo comiendo a tres senadores del PP :shit:
1 K 17
A.more #15 A.more
#12 tambien
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#19 Leon_Bocanegra
Pobres senadores , tener que comer con un periodista tan combativo. Seguro que les hizo un montón de preguntas incómodas.
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#13 VFR
Hay que ver cuantos son contrarios a la libertad de reunión
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#17 Tensk
Qué raro un titular sensacionalista y amarillista de elplural.

Todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasó entre el tío este y Begoña, pero ya lo califican de asalto, que yo no digo que haya pasado o no porque las imágenes conocidas no incluyen todo lo que allí pudo pasar.

Ahora, incluso aunque haya sucedido tal "asalto", lo de este titular dando a entender que igual se reunió con ellos preparando "el asalto" es lamentable.

Nos quejamos mucho de otros "pseudomedios", pero cuando es elplural ¿entonces se vota positivo a bazofia pseudoperiodística como esta? por favor...
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Casiopeo #18 Casiopeo
Si hicieran esto mismo los partidos de izquierda, madre mia los gritos de indignación y escándalo insoportable que darian los Iker Jimenez, los Hristos y los enanos pelirrojos.
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thorpedo #11 thorpedo
no me compares CQC con estos cloaqueros . Ellos hacían sus reportajes en sitios públicos y a todas ideologías por igual.
De hecho le hicieron una maldita campaña de publicidad involuntaria a Esperanza Aguirre ( conocida por todo fast too furious y la charca de los batracios)
Está gente son van a reventar no van a informar o entretener como los de CQC
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oceanon3d #4 oceanon3d
Su pagadores ... no me extrañaría que el plan hubiera surgido de ahí.

Que se tome nota para citarlos como testigos si hay juicio.
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menéame