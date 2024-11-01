Tres senadores del PP comieron con Vito Quiles en la víspera del asalto a Begoña Gómez

El agitador ultraderechista Vito Quiles despachó con tres senadores del Partido Popular 24 horas antes del asalto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Según una exclusiva del programa "Mañaneros 360", de Radio Televisión Española (RTVE), Quiles comió con Benjamín Prieto, expresidente del Partido Popular de Cuenca, entre otros senadores, el pasado martes en la propia Cámara Alta.
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Vito Quiles es un imbécil y un provocador. Aquellos que lo comparan con los de CQC se olvidan de que esos, al menos en ocasiones, tenían algo de gracia, y cuando no pues eran unos tocapelotas pero no llegaban al nivel de Vito. Incluso te podría aceptar que ir al domicilio de alguien para "hacerle preguntas" puede llegar a ser acosar, pero es algo que la prensa rosa ha hecho constantemente y nadie les había denunciado… » ver todo el comentario
El video es completamente parcial, ahí falta "mucho metraje" que se ha recortado y habría que saber qué pasó entre la primera parte y la segunda.
Siguen con tu enfangado ...hasta que un día pase algo y tengas que meterte en la cueva unos meses
Al conocido strike5000 que se merece 6000 strikes pero Menéame es muy particular.
Vito, aparte de "imbécil y provocador", tal y como le calificas, es compañero ideológico tuyo por eso lo que tu haces aquí es muy parecido a lo que hace el "imbécil", eso sí, cada uno es su ámbito de actuación.
Todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasó entre el tío este y Begoña, pero ya lo califican de asalto, que yo no digo que haya pasado o no porque las imágenes conocidas no incluyen todo lo que allí pudo pasar.
Ahora, incluso aunque haya sucedido tal "asalto", lo de este titular dando a entender que igual se reunió con ellos preparando "el asalto" es lamentable.
Nos quejamos mucho de otros "pseudomedios", pero cuando es elplural ¿entonces se vota positivo a bazofia pseudoperiodística como esta? por favor...
De hecho le hicieron una maldita campaña de publicidad involuntaria a Esperanza Aguirre ( conocida por todo fast too furious y la charca de los batracios)
Está gente son van a reventar no van a informar o entretener como los de CQC
Que se tome nota para citarlos como testigos si hay juicio.