Tres senadores del PP comieron con Vito Quiles en la víspera del asalto a Begoña Gómez

El agitador ultraderechista Vito Quiles despachó con tres senadores del Partido Popular 24 horas antes del asalto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Según una exclusiva del programa "Mañaneros 360", de Radio Televisión Española (RTVE), Quiles comió con Benjamín Prieto, expresidente del Partido Popular de Cuenca, entre otros senadores, el pasado martes en la propia Cámara Alta.