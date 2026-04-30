El PP defiende el derecho de Vito Quiles a preguntar a Begoña Gómez y rechaza la violencia

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha señalado este jueves que entiende que haya "periodistas que quieran preguntar a Begoña Gómez" y ha condenado al tiempo "cualquier tipo de violencia y de acoso" tras el incidente del activista Vito Quiles con la mujer del presidente del Gobierno."Yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, por supuesto, también al periodista, porque las imágenes que hemos visto lo que parece es que quién recibe violencia es el periodista"