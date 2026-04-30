El PP defiende el derecho de Vito Quiles a preguntar a Begoña Gómez y rechaza la violencia

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha señalado este jueves que entiende que haya "periodistas que quieran preguntar a Begoña Gómez" y ha condenado al tiempo "cualquier tipo de violencia y de acoso" tras el incidente del activista Vito Quiles con la mujer del presidente del Gobierno."Yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, por supuesto, también al periodista, porque las imágenes que hemos visto lo que parece es que quién recibe violencia es el periodista"
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Ello la ha validado.
Randoms con un canal de youtube.
Por mucho pijo, noble o rico que haya en el PP, exigir un título para darles por saco, cuando a los demás no hace falta, me parece de un clasismo inconcebible en democracia.
El cuarto poder hace aguas.
No hay más preguntas, señoría!
Me temo que tenemos otra mierda desde las colaboración de policía y ultras.
Y de paso si los senadores del PP con los que se reunió fueron partícipes de la planificación del acoso.