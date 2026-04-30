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El PP defiende el derecho de Vito Quiles a preguntar a Begoña Gómez y rechaza la violencia

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha señalado este jueves que entiende que haya "periodistas que quieran preguntar a Begoña Gómez" y ha condenado al tiempo "cualquier tipo de violencia y de acoso" tras el incidente del activista Vito Quiles con la mujer del presidente del Gobierno."Yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, por supuesto, también al periodista, porque las imágenes que hemos visto lo que parece es que quién recibe violencia es el periodista"

| etiquetas: pp , defiende , vito quiles
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27 comentarios
8 2 1 K 97 actualidad
Comentarios destacados:        
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Pues nada, que los periodistas de izquierdas empiecen a seguir a Ester Muñoz allá por donde vaya, a preguntarle por la Kitchen.

Ello la ha validado.
12 K 159
wata #3 wata
#2 Exacto. Ya está bien del buenismo, quieren caña, pues estacazo.
3 K 40
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#2 Periodistas no.
Randoms con un canal de youtube.

Por mucho pijo, noble o rico que haya en el PP, exigir un título para darles por saco, cuando a los demás no hace falta, me parece de un clasismo inconcebible en democracia.
9 K 125
#6 rbrn
#2 Efectivamente, caiga quien caiga. :troll:
6 K 70
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#6 Me suena que los de CQC solo iban a eventos públicos, ¿no?
2 K 29
#15 rbrn
#8 Hombre, en lo personal creo que no se puede comparar. Ahora bien, la instrumentalización está ahí.

El cuarto poder hace aguas.
0 K 10
#23 Piscardo_Morao
#2 No te olvides de Juanma Moreno y los cribados del cáncer en Andalucía, y Ayuso por el padre, el hermano y el novio, Feijoó por su amigo el narco, Abascal por el chiringuito Disenso y resto de escoria que tenemos en la política.
2 K 30
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Estercolero Muñoz.
10 K 113
A.more #12 A.more
Ves el juicio de la kitchen y la presidenta del tribunal es abogada defensora. Ves luego lo de Abalos, diez años después pero juzgado al mismo tiempo y Aldama es ribe un libro. es vergonzoso
3 K 53
A.more #10 A.more
Si fuera al contrario los titiriteros se pasan un mes en la cárcel. Hacen falta más pruebas?
2 K 42
A.more #9 A.more
Porque no llega la policía y se lo lleva detenido?
2 K 42
Gadfly #18 Gadfly
#9 el motivo de la detención? Preguntar?
1 K 17
Barney_77 #20 Barney_77
#18 Que no es de izquierdas...
0 K 10
A.more #11 A.more
Porque no llega la policía y se lo lleva detenido?
1 K 30
Gadfly #19 Gadfly
#11 otra vez?
0 K 7
#4 eugeniodl
Apoyándose en esta nota de prensa Vito Quiles denunciará a Begoña G. Ante el juzgado de Mosén Peinado.
2 K 23
Urasandi #25 Urasandi
#4 El del chalet ilegal lo aceptaría
0 K 11
#17 CuiProdestHocBellum
El único pais de primer mundo en el que la pareja del presidente puede ser perseguida de esta forma, y la policía a por uvas. Las derechas quieren una tragedia, algo para hacerse las victimas o demostrar quien manda...
1 K 16
#24 ddomingo
#17 ¿En que democracia dices que no sería lícito preguntar a la esposa del presidente estando imputada?
1 K 19
#26 Leon_Bocanegra
#24 no se pueden poner ejemplos. En ningún país del mundo imputarian a la mujer del presidente con investigaciones prospectivas y una panda de nazis de mierda como acusación particular.
0 K 15
oceanon3d #21 oceanon3d
Una pregunta permite te si llega a juicio es sobre quien le pasó la información (reservada) sobre la agenda de Begoña.

Me temo que tenemos otra mierda desde las colaboración de policía y ultras.

Y de paso si los senadores del PP con los que se reunió fueron partícipes de la planificación del acoso.
1 K 15
Ratoncolorao #13 Ratoncolorao
En otro país Zopellari habría acabado con un buen rampazo, esposado y en el calabozo.
1 K 13
#14 konde1313 *
Esta señora debería dimitir inmediatamente. Menuda sinvergüenza.
0 K 13
wata #7 wata
También digo que el papelón del escolta... Un solo escolta?
0 K 12
#27 pirat *
Esta mierda peperoni no nació, fue cagada.
0 K 9

menéame