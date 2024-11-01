edición general
20 meneos
39 clics
Tras las mentiras de Feijóo sobre la DANA, ¿a qué espera para dimitir?

Tras las mentiras de Feijóo sobre la DANA, ¿a qué espera para dimitir?

La imagen política de Feijóo es hoy peor que muchas de las que han marcado su pasado. Durante más de un año, Alberto Núñez Feijóo ha sostenido un relato falso sobre la DANA que asoló la Comunitat Valenciana y dejó 230 víctimas mortales. Un relato construido para proteger a Carlos Mazón, para atacar al Gobierno de España y para esquivar cualquier responsabilidad política ante una de las mayores tragedias recientes. Hoy, ese relato se desmorona. A la publicación íntegra de los mensajes intercambiados entre Feijóo y Mazón se suma ahora un dato....

| etiquetas: feijóo , sus mentiras , sobre dana , debe , dimitir
16 4 2 K 122 politica
7 comentarios
16 4 2 K 122 politica
Kantinero #3 Kantinero
Esta esperando a que A3, 6, OK, ABC, TVMadrid, Confidencial y demás tracen la ruta de bulos que le arreglen el desaguisado y lo conviertan en el héroe de la Dana , sin el cual habría habido 2000 víctimas más.
2 K 23
#1 oscarcr80
Los politicos creen que dimitir es un nombre ruso.
1 K 20
DORO.C #7 DORO.C
Ahora se pone
0 K 11
Sawyer76 #4 Sawyer76
¿Dimitir?¿en España? Pero si la mentira y la incompetencia salen gratis xD
0 K 10
Febrero2034 #2 Febrero2034
Feijoo tiene dimitir por mentir. Es algo q debería de hacer ya. Sus nulas responsabilidades y competencias le impide hacer nada.
No es un cambio d opinión

Dimisión Feijoo ya!
0 K 7
Barney_77 #5 Barney_77 *
#2 Ojalá dimitiera todos los políticos que mienten.
0 K 14
Febrero2034 #6 Febrero2034
#5 sip. Pero a la mentira le ponen ruedines y la convierten en cambio de opinión. Y eso entra muy bien aquí
0 K 7

menéame