Tras las mentiras de Feijóo sobre la DANA, ¿a qué espera para dimitir?

La imagen política de Feijóo es hoy peor que muchas de las que han marcado su pasado. Durante más de un año, Alberto Núñez Feijóo ha sostenido un relato falso sobre la DANA que asoló la Comunitat Valenciana y dejó 230 víctimas mortales. Un relato construido para proteger a Carlos Mazón, para atacar al Gobierno de España y para esquivar cualquier responsabilidad política ante una de las mayores tragedias recientes. Hoy, ese relato se desmorona. A la publicación íntegra de los mensajes intercambiados entre Feijóo y Mazón se suma ahora un dato....