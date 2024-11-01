Tras la denuncia de FACUA, Madrid multa con 10.100 euros al restaurante El Invernadero por cobrar penalizaciones a quienes cancelen reservas

Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 10.100 euros al restaurante El Invernadero por cobrar 100 euros de penalización a los clientes que cancelaban reservas con menos de 24 horas o no se presentaban.