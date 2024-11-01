edición general
Tras la denuncia de FACUA, Madrid multa con 10.100 euros al restaurante El Invernadero por cobrar penalizaciones a quienes cancelen reservas

Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 10.100 euros al restaurante El Invernadero por cobrar 100 euros de penalización a los clientes que cancelaban reservas con menos de 24 horas o no se presentaban.

comentarios
angelitoMagno #4 angelitoMagno
el coste de algunos de los menús que ofrece —que oscilaban en 2021 entre los 99 y los 155 euros—. Así, la empresa ganaba más dinero con las cancelaciones que con los clientes que acuden a comer allí.

Si el menú era entre 99 y 155 euros, decir que ganaban más dinero con los 100 euros de las cancelaciones está un poco pillado por los pelos ...
Aperitx #7 Aperitx
#4 ¿Prefieres dar un menú de 150 euros o cobrar 100, no tener que atender esa mesa, poder llenarla con otros clientes y revender el producto que ya está pagado?
Robus #2 Robus
Me parece muy mal y un perjuicio para los clientes que reservamos y cumplimos con las reservas, ya que el restaurante dejará de aceptar reservas o las cancelará inmediatamente si hay gente esperando, total, si una reserva no sirve para reservar la mesa para el restaurante no tiene porque valer para reservarsela a los comensales.
#6 Pastis
Pues me parece mal la sanción. En un restaurante que trabaja con productos frescos, con elaboraciones que pueden llevar horas y se van a perder porque en este tipo de restaurantes no cabe lo de para mañana y microondas. A parte de una falta de respeto el no ir sin avisar, se ha trabajado y gastado un producto por no haber una simple llamada de teléfono. Que no te están diciendo que anules un mes antes, es un día antes y no te sancionan.
#1 V13
Marco Legal:
La Ley General para la Defensa de los Consumidores prohíbe cláusulas que exijan pagos por servicios no recibidos o penalizaciones superiores al perjuicio real del restaurante, como compras de ingredientes o pérdida de otras reservas. Estas cláusulas se presumen abusivas si no se negocian individualmente y causan desequilibrio contractual. Los restaurantes no pueden retener depósitos sin justificar daños concretos, ni aplicar reglas sin reciprocidad (ej. si ellos cancelan).
#3 EISev *
#1 a ver, ahí pone que son penalizaciones superiores al perjuicio causado.

Es decir que sí se puede penalizar pero no un importe arbitrario.

Por ejemplo en un restaurante con menú a 60€ igual se podría penalizar 30-40€ por no presentarse.

En este caso el restaurante ha cambiado la norma y Facial lo sigue cobrando abusivo "Así, de cobrar 100 euros por comensal, el establecimiento ahora señala que en estos casos se «cargará el precio del menú elegido por comensal». "

Está sujeto a interpretación. Si el menú no incluye vinos quizás la penalización es adecuada porque justo el vino es uno de los productos con los que más margen trabaja un restaurante, así que está perdiendo el ingreso del menú y el margen del vino.
#5 odissey *
#3 No trabajo en hostelería pero si hablamos de carta puede estar costando alimentos frescos comprados para dar el servicio que no se va a usar + otra reserva que podría entrar en esa mesa. Si son más de uno puede que hasta se haya contratado personal extra. Yo creo que cobrar el precio del menú es justo.
#8 EISev
#5 antes cobraban más que el precio del menú.

Tras la denuncia lo han cambiado para cobrar menos.

Yo no sé si es proporcional o no, pero en ciertos restaurantes puede estar justificado si luego suele haber consumos extra fuera de menú (vinos, aperitivo, licores etc)
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro
#5 ". Si son más de uno puede que hasta se haya contratado personal extra. "
xD xD xD
