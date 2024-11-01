Tras la denuncia de FACUA, Madrid multa con 10.100 euros al restaurante El Invernadero por cobrar penalizaciones a quienes cancelen reservas

Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 10.100 euros al restaurante El Invernadero por cobrar 100 euros de penalización a los clientes que cancelaban reservas con menos de 24 horas o no se presentaban.
| etiquetas: facua , multa , cancelación , reservas
Si el menú era entre 99 y 155 euros, decir que ganaban más dinero con los 100 euros de las cancelaciones está un poco pillado por los pelos ...
La Ley General para la Defensa de los Consumidores prohíbe cláusulas que exijan pagos por servicios no recibidos o penalizaciones superiores al perjuicio real del restaurante, como compras de ingredientes o pérdida de otras reservas. Estas cláusulas se presumen abusivas si no se negocian individualmente y causan desequilibrio contractual. Los restaurantes no pueden retener depósitos sin justificar daños concretos, ni aplicar reglas sin reciprocidad (ej. si ellos cancelan).
Es decir que sí se puede penalizar pero no un importe arbitrario.
Por ejemplo en un restaurante con menú a 60€ igual se podría penalizar 30-40€ por no presentarse.
En este caso el restaurante ha cambiado la norma y Facial lo sigue cobrando abusivo "Así, de cobrar 100 euros por comensal, el establecimiento ahora señala que en estos casos se «cargará el precio del menú elegido por comensal». "
Está sujeto a interpretación. Si el menú no incluye vinos quizás la penalización es adecuada porque justo el vino es uno de los productos con los que más margen trabaja un restaurante, así que está perdiendo el ingreso del menú y el margen del vino.
Tras la denuncia lo han cambiado para cobrar menos.
Yo no sé si es proporcional o no, pero en ciertos restaurantes puede estar justificado si luego suele haber consumos extra fuera de menú (vinos, aperitivo, licores etc)