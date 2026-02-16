Fallece una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en el centro de salud de Benicàssim

Una trabajadora sanitaria ha fallecido tras haber sido apuñalada por un hombre en el Centro de Salud de Benicàssim este lunes por la mañana, según han confirmado fuentes de toda solvencia a Mediterráneo. Por el momento, se desconocen más detalles de este escalofriante suceso que ha azotado a la localidad de la Plana Alta, y las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas.