Fallece una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en el centro de salud de Benicàssim

Fallece una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en el centro de salud de Benicàssim

Una trabajadora sanitaria ha fallecido tras haber sido apuñalada por un hombre en el Centro de Salud de Benicàssim este lunes por la mañana, según han confirmado fuentes de toda solvencia a Mediterráneo. Por el momento, se desconocen más detalles de este escalofriante suceso que ha azotado a la localidad de la Plana Alta, y las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas.

comentarios
MenéameParaLosFascistas
Orden de alejamiento de cualquier centro sanitario y tomar por saco. Si agredes a un sanitario pierdes el derecho a atención sanitaria.
Alegremensajero
#4 Un paredón es más efectivo y barato.
Meneanauta
#0 Ha fallecido, titular editado
kevers
Me gustaría saber si existen estadísticas de agresiones a personal sanitario en España y en el resto de países de Europa. Más que nada para saber si lo de este país empieza a ser una anomalía europea y pasa a ser una de nuestras costumbres.
yende
www.elperiodicomediterraneo.com/caso-abierto/sucesos-en-castellon/2026

#2 Parece ser que es un caso de violencia machista
ahotsa
#1 Ya, pero es que aquí no es relevante lo del centro de salud; puede parecer que ha sido un homicidio relacionado con la actividad sanitaria, pero no. Ha sido su expareja que podría haber ido a cualquier otro puesto de trabajo. Habría que ponerlos en todos los sitios...

#2 La razón no parece ser por ser personal sanitario.
Nasser
Pues que lo metan en la cárcel, lo dejen esposado que ya le pondrán las tiritas en el culo.:troll:
janatxan
Arcos detectores, rayos x y guardas, nos encaminamos a eso.
Toponotomalasuerte
#1 yuesei quiultur. Gad bles iurop.
