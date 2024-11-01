The Washington Post: EE.UU. dispersa minas peligrosas en zona residencial de Irán. Apuntan al uso por primera vez en 20 años de una polémica arma de EE.UU. en Irán  

Imágenes difundidas parecen mostrar minas terrestres dispersadas en zonas residenciales de Irán por las fuerzas estadounidenses, informa The Washington Post. Según cuatro especialistas en municiones, se trataría de minas antitanque BLU-91/B lanzadas desde aeronaves mediante el sistema de dispersión Gator. Las minas fueron fotografiadas en las afueras de la ciudad de Shiraz, a unos tres kilómetros de varios sitios de misiles balísticos iraníes al sur del país. "Aunque estas minas están diseñadas para atacar vehículos blindados, pueden ser extrem