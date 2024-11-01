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The Washington Post: EE.UU. dispersa minas peligrosas en zona residencial de Irán. Apuntan al uso por primera vez en 20 años de una polémica arma de EE.UU. en Irán

The Washington Post: EE.UU. dispersa minas peligrosas en zona residencial de Irán. Apuntan al uso por primera vez en 20 años de una polémica arma de EE.UU. en Irán  

Imágenes difundidas parecen mostrar minas terrestres dispersadas en zonas residenciales de Irán por las fuerzas estadounidenses, informa The Washington Post. Según cuatro especialistas en municiones, se trataría de minas antitanque BLU-91/B lanzadas desde aeronaves mediante el sistema de dispersión Gator. Las minas fueron fotografiadas en las afueras de la ciudad de Shiraz, a unos tres kilómetros de varios sitios de misiles balísticos iraníes al sur del país. "Aunque estas minas están diseñadas para atacar vehículos blindados, pueden ser extrem

| etiquetas: wp , irán , eeuu , israel , mina , ilegal , arma
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4 comentarios
14 3 2 K 176 actualidad
#2 laruladelnorte *
Expertos identifican artefactos dispersados cerca de instalaciones militares y alertan por el riesgo para civiles

Lo que le importan los civíles a los EEUU ya lo dejó claro en Hiroshima y Nagasaki...
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Nube_Gris #3 Nube_Gris *
#2 Siempre nos han vendido el cuento de que era necesario para evitar un derramamiento de sangre si hubiese entrado el ejército de a pie, pero eso no lo sabremos nunca.

Y yo me pregunto, ¿también era necesario el bombardeo de Dresde? :palm:
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Gry #1 Gry
Los que andaban protestando por el uso de bombas de racimo en Israel...
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Claro, una mina lanzada desde mil metros contra el suelo de hormigón y que está como si fuera colocada a mano
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menéame