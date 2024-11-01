edición general
10 meneos
109 clics

La televisión italiana presenta una imagen de la película «Goodfellas» como una imagen auténtica de una familia iraní (EN)  

La televisión italiana emitió una imagen fija de la película de gánsteres de 1990 Goodfellas y la presentó como una foto real de una familia iraní «antes de la Revolución Islámica».

| etiquetas: propaganda , irán , italia , ue , goodfellas
8 2 0 K 234 actualidad
6 comentarios
8 2 0 K 234 actualidad
Tkachenko #2 Tkachenko
Madre mía, cómo está la propaganda!! xD xD
1 K 34
incontinentiasuma #1 incontinentiasuma
De cuando fileteaban los ajos con cuchillas de afeitar. ¡Qué tiempos!
1 K 29
#6 drstrangelove
Podría ser peor...podrían haber puesto una imagen de Cosas de Casa.
1 K 29
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
¡Wow, ese tipo iraní se parece un montón a De Niro!

xD xD xD
1 K 26
#5 Grahml
#3 #4 Viene al caso  media
0 K 20

menéame