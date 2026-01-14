Si tienes frío y pan duro como su puta madre de toda la vida de Dios se hace sopa de ajo...

Una cabeza entera de ajo (10-12 dientes) si son de la huerta mejor. Los pones a dorar un poquitín en aceite.

Cuando cogen color dorado, echas el pan que previamente cortaste lo más pequeño que pudiste, pero sin ser pan rallao. Y con las mismas yo le puse una cucharada sopera de pimentón picante.

Y revuelves como si te fuera la vida en ello.

Yo en este punto le echó un chupitin generoso de vino blanco. Se que no es lo canónico, pero le va bien.

Dos litros de agua caliente y sal, lo dejas a fuego lento y mientras tanto haces tus cosas.

En mi caso rematar una manta de ganchillo (se que no viene a cuento, pero me está quedando preciosa y quiero presumir)

Rematas la función con huevo, en este caso puse tres, los echas y revuelves como si quisiera hacer huevo escalfao, pero siendo más bruto y que se deshaga. Corregir de sal y...

Chimpum y a comer!!!