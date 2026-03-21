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Solteros en la treintena, ¿falla Cupido?: "Busco un hombre a quien admirar intelectualmente, que quiera una familia, que sea maduro... Y no doy con eso"

En España 3,6 millones de treintañeros no tienen pareja. A esta edad, atravesada por mayores exigencias, para las mujeres empieza decididamente la cuenta atrás para ser madres.

| etiquetas: treintañeros , españa , edadismo , amor , relaciones
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Apotropeo #2 Apotropeo
¿ "Admirar intelectualmente" , desde cuando es sinónimo de tener la cartera llena?
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ochoceros #9 ochoceros
#2 Es por no cerrar el abanico de opciones, que si dice "guapo y con pasta", la lista se reduce muchísimo xD
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#14 BoosterFelix
#2 La expresión "admirar intelectualmente" (cuando es expresada por una mujer) tiene significado variable, dependiente de la edad de la mujer.

Cuando la mujer tiene la edad del discotequeo significa "que esté buenorro".

Cuando la mujer ya ha sobrepasado la edad del discotequeo significa "que tenga la cartera llena, para cuidarme a los hijos del buenorro".

No obstante, no me creo todo esto de la soltería tardía. La evolución ha estado durante millones de años afinando el "alpha fucks, beta bucks", y no podemos revertir millones de años de evolución así en dos días.
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lonnegan #3 lonnegan
Creía que las relaciones eran cosa de amor, no de admiración :troll:
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fofito #6 fofito
"Busco a alguien a quien admire intelectualmente, que comparta mi círculo social, que quiera formar una familia, que sea generoso y que sea maduro emocional y psicológicamente. Y no doy con eso"

Buscas al marido de tu amiga Mari Carmen,pero el te conoce y piensa "ni de coña piso yo ese jardín".
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#1 DatosOMientes
Vuelvo a decirlo: invertid en empresas vinícolas.
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Apotropeo #4 Apotropeo
#1 En mi región puedes elegir, las venden por docenas .
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#7 Toponotomalasuerte
Son todos subnormales últimamente. Gracias a dios mis hijos no son así.
Pero esta lleno de subnormales inseguros con mierda en la cabeza.
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Priorat #11 Priorat
Bueno, los mensajes anteriores son un ejemplo de lo difícil que es encontrar a alguien a quien admirar intelectualmente, del problema de muchas mujeres.

Y la admiración puede ser mútua.
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d5tas #12 d5tas
#11 No entienden nada y deben andar en treintena como dice el articulo. Y luego se quejan de que no ligan.
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robustiano #8 robustiano
Entre la infantería, que no llega, y la caballería, que se pasa... :-P
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M.Rajoy. #10 M.Rajoy. *
Es normal, las mujeres, en general, buscan a alguien superior en varios aspectos. No se van a fijar en el cajero del McDonalds.

Quieren un hombre con aspiraciones, más alto, más fuerte, maduro, con estatus, con dinero, inteligente… que tenga chispa, que sea sensible pero también duro.

Al final es una suma de muchas cualidades.

El problema es que cuando juntas todo eso, el número de hombres casi ni existe. Si le preguntas a una mujer por su hombre ideal, prácticamente describen a un…   » ver todo el comentario
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Tonino #13 Tonino
:troll:  media
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menéame