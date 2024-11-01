edición general
Sistemas ilegales de incentivos o salario variable, como el de Mercadona

Hace pocos días se publicó en muchos medios de comunicación patrióticos que Mercadona es una empresa mu bueeena, mu bueena, gobernada por un anciano rey mu bueeeno, mu bueeeno, porque les han pagado 7.250€ netos a los trabajadores en concepto de incentivos, “prima” o salario variable por objetivos del año pasado. Pero la realidad es que ni son 7.250€ ni es legal el sistema de salario variable de Mercadona, según confirma numerosísima jurisprudencia desde hace años. Esto es aplicable a los trabajadores de cualquier otra empresa;

#1 kreator
No conozco una sola empresa en la que los objetivos del bonus sean medibles al 100%. Siempre hay "actitud" o "compromiso" o "cultura de empresa" que se usan para castigar a los díscolos
