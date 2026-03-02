edición general
Sira Rego: "Mientras estamos entretenidos con la ficción del burka, no estamos hablando de expropiar vivienda"

La ministra de Juventud e Infancia defiende una prestación universal por crianza financiada con un impuesto a los superricos. De cara a las próximas elecciones, aboga por explorar fórmulas para unir a la izquierda que vayan más allá del liderazgo carismático.

kumo
Esta tía es idiota. Y una demagoga.
Enero2025
#1 SOCIALISTA es el insulto correcto..
Andreham
#1 #2 Si se os pinta la cara, lo mínimo que podéis hacer es mantener los ojos y la boca cerrada para que no os entre pintura.
Priorat
#1 A ti que alguien lleve burka no te va, ni te viene. No tener acceso a la vivienda si que es relevante.

La discusión del burka solo es relevante para aquella gente a la que le molestan cosas que hagan los demás sin que afecten a su vida.
elBerzas
#3 #1 A ti que alguien viole a una mujer no te va, ni te viene. No tener acceso a la vivienda si que es relevante.

La discusión de las violaciones solo es relevante para aquella gente a la que le molestan cosas que hagan los demás sin que afecten a su vida.
Harkon
Pues Sira estás en el gobierno en el CM, no sé que hacéus aparte de postureo con declaraciones vacías
Cualicuatrototem
El tema de la vivienda es una emergencia nacional y si se forma parte del gobierno no hay que hablar de la vivienda, hay que hacer y forzar a la otra parte del gobierno a que haga. De lo contrario abres la puerta a que gobierne la ultraderecha hablando del burka, del sexo de los ángeles y las chorradas sin sentido de las que hablan siempre, porque van hacer lo mismo que los que ahora están, pero al menos les he dado la patada a los que no están haciendo nada resolutivo ahora.
La ultraderecha va a gobernar porque el actual gobierno lleva años sin solucionar el principal y más grave problema de los españoles.
