Silvia Intxaurrondo demanda a RTVE por sus nuevas condiciones laborales tras ser contratada como personal no fijo

Silvia Intxaurrondo, directora y conductora de La Hora de La 1, ha presentado una demanda contra RTVE por lo que considera un cambio injustificado en sus condiciones laborales. La periodista ha recurrido a un prestigioso bufete especializado en Derecho Laboral, que interpuso la denuncia hace una semana. La Corporación recibió el requerimiento el pasado martes y la vista judicial se celebrará previsiblemente en primavera. Mientras tanto, Intxaurrondo continúa al frente del programa matinal líder de audiencia.
| etiquetas: silvia intxaurrondo , demanda , rtve , condiciones laborales , falso autonomo
JODER.
Por ejemplo: www.meneame.net/story/silvia-intxaurrondo-investigada-inspeccion-traba
O esta muy relevante donde perdió un juicio a el Mundo:
www.meneame.net/story/silvia-intxaurrondo-pierde-demanda-contra-mundo-
Se ve que una forma de guardarse las espaldas frente a todos estos años cobrando como falsa autonoma es denunciar a RTVE
No se puede encumbrar asi a las personas. No puedes denunciar las practicas explotadoras de Glovo y a su vez tu hacer lo mismo
- Señores, quiero cobrar más, hago un trabajo de propaganda excelente y me tenéis que recompensar
- Silvia, no podemos, ya cobras mucho y se nos van a tirar al cuello
- Entonces, seguimos igual, os denuncio, fiscalía nos lo afina y la indemnización la pagan entre todos, y ahí está mi subida de sueldo
- Pero la gente no se dará cuenta?
- No, ya les contaré yo bien "la verdad"
-Plan sin fisuras, vamos a ello