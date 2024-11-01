edición general
Silvia Intxaurrondo demanda a RTVE por sus nuevas condiciones laborales tras ser contratada como personal no fijo

Silvia Intxaurrondo, directora y conductora de La Hora de La 1, ha presentado una demanda contra RTVE por lo que considera un cambio injustificado en sus condiciones laborales. La periodista ha recurrido a un prestigioso bufete especializado en Derecho Laboral, que interpuso la denuncia hace una semana. La Corporación recibió el requerimiento el pasado martes y la vista judicial se celebrará previsiblemente en primavera. Mientras tanto, Intxaurrondo continúa al frente del programa matinal líder de audiencia.

#5 Abril_2025
Una empresa pública contratando falsos autónomos.

JODER.
Caresth #14 Caresth
#5 Recuerdo las quejas de Pablo Motos y su equipo en M80 porque estaban contratados por obra. Lo de la precariedad en el periodismo viene de lejos.
Torrezzno #9 Torrezzno *
Me resulta curioso que este tema salió hace mucho tiempo de medios no afines a Meneame y se enterró en millones de negativos.

Por ejemplo: www.meneame.net/story/silvia-intxaurrondo-investigada-inspeccion-traba

O esta muy relevante donde perdió un juicio a el Mundo:
www.meneame.net/story/silvia-intxaurrondo-pierde-demanda-contra-mundo-

Se ve que una forma de guardarse las espaldas frente a todos estos años cobrando como falsa autonoma es denunciar a RTVE

No se puede encumbrar asi a las personas. No puedes denunciar las practicas explotadoras de Glovo y a su vez tu hacer lo mismo
#3 rekus
La carcunda en este momento:  media
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Pues se la quita, si no le interesan las condiciones propuestas y que busque a ver quien le paga lo que esta cobrando, se le habrá subido el ego a esa periodista.
frg #6 frg
#2 Lee la noticia. Le hicieron un contrato en fraude, y cuando les han obligado a regularizarlo intentan pagar menos. Normal que denuncie.
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#6 Por eso si no la interesa ese contrato ya sabe cual es la solución, lo que no puede RTVE es tener un contrato como el que tenia.
#13 Martillo_de_Herejes
#6 Si te has leído la noticia sabrás que su contrato inicial, el que firmó a través de la empresa de su marido, venció el 10 de septiembre, y RTVE le ofreció firmar un nuevo contrato sujetándose al convenio colectivo de la Corporación.
sotillo #7 sotillo
#2 Que los del Que pueda hacer que hagan están en despachos que hay que limpiar no quedan dudas
oceanon3d #8 oceanon3d *
#2 De leer la noticia ni se espera ... No has dado ni una: ni te has acercado.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 He visto en el teletexto ya cuanto pide y lo que gana, todo es por que no era fija era una falsa autonoma, ahora lo es y gana mucho menos que antes y ese es el motivo de la demanda
#1 vGeeSiz
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
#12 vGeeSiz
También cabe la posibilidad de que sea pactado, es decir:

- Señores, quiero cobrar más, hago un trabajo de propaganda excelente y me tenéis que recompensar

- Silvia, no podemos, ya cobras mucho y se nos van a tirar al cuello

- Entonces, seguimos igual, os denuncio, fiscalía nos lo afina y la indemnización la pagan entre todos, y ahí está mi subida de sueldo

- Pero la gente no se dará cuenta?

- No, ya les contaré yo bien "la verdad"

-Plan sin fisuras, vamos a ello
alcama #4 alcama
Spoiler : acaba en Cadena Ser
