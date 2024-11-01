Silvia Intxaurrondo demanda a RTVE por sus nuevas condiciones laborales tras ser contratada como personal no fijo

Silvia Intxaurrondo, directora y conductora de La Hora de La 1, ha presentado una demanda contra RTVE por lo que considera un cambio injustificado en sus condiciones laborales. La periodista ha recurrido a un prestigioso bufete especializado en Derecho Laboral, que interpuso la denuncia hace una semana. La Corporación recibió el requerimiento el pasado martes y la vista judicial se celebrará previsiblemente en primavera. Mientras tanto, Intxaurrondo continúa al frente del programa matinal líder de audiencia.