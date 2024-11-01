Silvia Intxaurrondo da una atronadora réplica a Mariló Montero: "Molesta que seamos líderes en TVE"  

"Cuando un programa desde la televisión pública se convierte en líder de audiencia, arrasa a la competencia, de repente se convierte en un programa molesto, escorado ideológicamente, cuando era irrelevante era un programa que la competencia toleraba. Y ahora que no lo somos porque somos líderes, escocemos. No puedo ponerle cura yo." Hablamos en exclusiva con Silvia Intxaurrondo sobre las polémicas declaraciones de Mariló Montero en 'La Revuelta' en la que la acusaba de ser 'sanchista'.