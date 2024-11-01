Silvia Intxaurrondo da una atronadora réplica a Mariló Montero: "Molesta que seamos líderes en TVE"  

"Cuando un programa desde la televisión pública se convierte en líder de audiencia, arrasa a la competencia, de repente se convierte en un programa molesto, escorado ideológicamente, cuando era irrelevante era un programa que la competencia toleraba. Y ahora que no lo somos porque somos líderes, escocemos. No puedo ponerle cura yo." Hablamos en exclusiva con Silvia Intxaurrondo sobre las polémicas declaraciones de Mariló Montero en 'La Revuelta' en la que la acusaba de ser 'sanchista'.
A mí me parecen muy útiles los envios (entre otros, extractos de programas de TV, o de verificadores como Maldita.es) desmontando bulos que circulan por ahí.
Pero este tipo de envios sin contenido real, más allá de declaraciones tipo "les molesta que..." me perecen que no aportan nada a nadie, salvo quizá reafirmarse en sus convicciones.
TVE está en su mejor momento de audiencia.
Si los presentadores son de izquierdas, significa que hay demanda de presentadores de izquierdas.
Si el sector privado no satisface esa demanda, hace muy bien TVE en hacerlo.
¿Defraudó a Hacienda con Montoro?
Al grito de: "TVE mata la pluralidad" pretenden anular cualquier voz que les muestre las vergüenzas a la cara, es mejor callar a quien grita que el rey esta desnudo, que vestirlo.