Silvia Intxaurrondo da una atronadora réplica a Mariló Montero: "Molesta que seamos líderes en TVE"

"Cuando un programa desde la televisión pública se convierte en líder de audiencia, arrasa a la competencia, de repente se convierte en un programa molesto, escorado ideológicamente, cuando era irrelevante era un programa que la competencia toleraba. Y ahora que no lo somos porque somos líderes, escocemos. No puedo ponerle cura yo." Hablamos en exclusiva con Silvia Intxaurrondo sobre las polémicas declaraciones de Mariló Montero en 'La Revuelta' en la que la acusaba de ser 'sanchista'.

colipan #1 colipan
A la caverna molesta y mucho, mucha gente conociendo la verdad
#6 Hombre_de_Estado *
#1 No es en absoluto mi caso, y sin embargo voto irrelevante a envios como éste.

A mí me parecen muy útiles los envios (entre otros, extractos de programas de TV, o de verificadores como Maldita.es) desmontando bulos que circulan por ahí.

Pero este tipo de envios sin contenido real, más allá de declaraciones tipo "les molesta que..." me perecen que no aportan nada a nadie, salvo quizá reafirmarse en sus convicciones.

De hecho, quitan un valioso sitio (a veces incluso en la…   » ver todo el comentario
fareway #3 fareway
Lo mejor que puede hacer el PP es no exponer a ninguno de sus simpatizantes en TV. Hacen el más completo de los ridículos y si el entrevistador guarda silencio y los dejan hablar, aquello acaba en vergüenza extrema. Y no me cae mal Montero, al revés, pasé vergüenza de verla soltando idioteces de niño de 3 años con una piruleta. Este PP no va a gobernar nunca.
#4 Leon_Bocanegra
Ostia la Intxaurrondo! Está en el top 3 de odio de la derecha, junto a los tapones de las botellas de plástico y Broncano que había salido del top en vacaciones y había dejado su lugar a la tal Santaolalla, pero ahora ha vuelto con fuerza.
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
Aunque sea verdad lo que diga Mariló de que casi todos los presentadores son de izquierdas.

TVE está en su mejor momento de audiencia.
Si los presentadores son de izquierdas, significa que hay demanda de presentadores de izquierdas.
Si el sector privado no satisface esa demanda, hace muy bien TVE en hacerlo.
#2 DenisseJoel
Los cavernícolas de la derechusma no toleran el perrismo, una metodología política más eficaz que la suya. No saben gestionar, por eso están en la oposición chupando del bote en lugar de en la empresa privada. ¡perdedores!
Cehona #8 Cehona
Mariló tenía razón, las televisiones publicas como TeleMadrid, matan la pluralidad. Ayer mismo ella en una tertulia con Antonio Naranjo, hablando de las saunas del padre de Begoña Gómez.
¿Defraudó a Hacienda con Montoro?
Raziel_2 #5 Raziel_2
Lo que mas les molesta es que el 100% de los medios de comunicación no estén alineados con ellos.

Al grito de: "TVE mata la pluralidad" pretenden anular cualquier voz que les muestre las vergüenzas a la cara, es mejor callar a quien grita que el rey esta desnudo, que vestirlo.
