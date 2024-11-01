·
26

202
clics
Cuando viene uno del PP con el "cueto"de que China es una amenaza
Así respondió Enrique Santiago a la demagogia y la hipocresia del PP sobre China.
6 comentarios

#2
Supercinexin
A día de hoy, la prácticamente única amenaza real para España son la derecha y sus amos internacionales, USrael. Sólo Dios sabe de qué son capaces esos hijos de Satanás.
6
K
81
#4
Lutin
#2
Amén.
0
K
8
#1
vicus.
La hipocresía del PP traspasa fronteras, sobre todo cuando va a China a firmar documentos contratos con las empresas tecnológica de allí, mientras acá se les llena la boca de pamplinas varias con el rollo macabeo de que China mal y que China ya tal...
3
K
53
#3
laruladelnorte
Gobiernan para los suyos y todos sabemos quienes son...nunca entenderé,siempre lo digo,que un obrero vote a ese partido.
En cuanto a sus incongruencias de todos es sabido que tienen principios para cada ocasión.
1
K
18
#5
Somozano
*
#3
Mejor votar al PSOE para que elabore un cupo vasco para la burguesía catalana y que como ellos dejen de poner dinero para los que llevan 200 años potenciando su riqueza ya sea como mano de obra barata o como consumidores de sus mierdas siempre a mayor precio
Y la extrema izquierda aplaudiendo por supuesto
Tenemos los mismos señoritos que servir
Pero al menos los nuestros están más distribuidos por toda la peninsula
1
K
-14
#6
Hynkel
¿China es el enemigo porque al paso que van ellos haciendo los deberes y nosotros haciendo el carajote nos van a comer con patatas?
Cuando a las plantas de Stellantis o cualquier otra planta de coches se les dé a elegir entre el cierre o los chinos, a más de uno le va a faltar tiempo para decir que el bol de "aloz" mola.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)

condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
