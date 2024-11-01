edición general
26 meneos
202 clics
Cuando viene uno del PP con el "cueto"de que China es una amenaza

Cuando viene uno del PP con el "cueto"de que China es una amenaza  

Así respondió Enrique Santiago a la demagogia y la hipocresia del PP sobre China.

| etiquetas: pp , china , amenaza , enrique , santiago. pc
22 4 1 K 295 politica
6 comentarios
22 4 1 K 295 politica
Supercinexin #2 Supercinexin
A día de hoy, la prácticamente única amenaza real para España son la derecha y sus amos internacionales, USrael. Sólo Dios sabe de qué son capaces esos hijos de Satanás.
6 K 81
Lutin #4 Lutin
#2 Amén.
0 K 8
vicus. #1 vicus.
La hipocresía del PP traspasa fronteras, sobre todo cuando va a China a firmar documentos contratos con las empresas tecnológica de allí, mientras acá se les llena la boca de pamplinas varias con el rollo macabeo de que China mal y que China ya tal...
3 K 53
#3 laruladelnorte
Gobiernan para los suyos y todos sabemos quienes son...nunca entenderé,siempre lo digo,que un obrero vote a ese partido.
En cuanto a sus incongruencias de todos es sabido que tienen principios para cada ocasión.
1 K 18
#5 Somozano *
#3 Mejor votar al PSOE para que elabore un cupo vasco para la burguesía catalana y que como ellos dejen de poner dinero para los que llevan 200 años potenciando su riqueza ya sea como mano de obra barata o como consumidores de sus mierdas siempre a mayor precio
Y la extrema izquierda aplaudiendo por supuesto
Tenemos los mismos señoritos que servir
Pero al menos los nuestros están más distribuidos por toda la peninsula
1 K -14
#6 Hynkel
¿China es el enemigo porque al paso que van ellos haciendo los deberes y nosotros haciendo el carajote nos van a comer con patatas?

Cuando a las plantas de Stellantis o cualquier otra planta de coches se les dé a elegir entre el cierre o los chinos, a más de uno le va a faltar tiempo para decir que el bol de "aloz" mola.
0 K 7

menéame