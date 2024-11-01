·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8923
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
5160
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
4669
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
3983
clics
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
4652
clics
Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas por la dana en Valencia
más votadas
515
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
410
El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”
318
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
375
Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la DANA: el audio que muestra sus coacciones
381
Bloqueos por el fútbol: LaLiga envía “advertencias” a pequeños comercios que denuncian caídas de sus webs los fines de semana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
49
meneos
72
clics
Todas las claves sobre Madrid Network, el chiringuito de Aguirre donde colocaron a Ayuso, y su relación con la Gürtel
Todos los índicos apuntan a que se trata de un chiringuito financiero, como lo fue Avalmadrid, destinado a financiar a altos cargos de la comunidad y a sus socios o amigos
|
etiquetas
:
madrid network
,
chiringuito
,
corrupción
,
pp
31
18
0
K
223
corruPPción
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
31
18
0
K
223
corruPPción
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
TonyStark
*
esto no te lo contará Ana Rosa, ni tampoco Susana Griso, por lo que sea Vicente Vallés no sabrá ni de que le hablas....
3
K
63
#2
cocolisto
Con todo lo que ha robado el PP see podría pagar la deuda estadounidense,la francesa y ayudar a África.Y me quedo corto.
0
K
20
#3
Glidingdemon
*
#2
Y corto que te quedas, con lo que han robado, y nos siguen robando, seriamos mejor que los alemanes, nos sobraria el dinero para pensiones y seguridad social, y comprarle algún avioncillo al zanahorio, pero el cortijo es de los patriotas y de sus borregos.
1
K
28
#4
OrialCon_Darkness
Avalmadrid... Ahí no había trapos sucios de la ayuso y su familia?
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente