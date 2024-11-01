edición general
Todas las claves sobre Madrid Network, el chiringuito de Aguirre donde colocaron a Ayuso, y su relación con la Gürtel

Todos los índicos apuntan a que se trata de un chiringuito financiero, como lo fue Avalmadrid, destinado a financiar a altos cargos de la comunidad y a sus socios o amigos

esto no te lo contará Ana Rosa, ni tampoco Susana Griso, por lo que sea Vicente Vallés no sabrá ni de que le hablas....
Con todo lo que ha robado el PP see podría pagar la deuda estadounidense,la francesa y ayudar a África.Y me quedo corto.
#2 Y corto que te quedas, con lo que han robado, y nos siguen robando, seriamos mejor que los alemanes, nos sobraria el dinero para pensiones y seguridad social, y comprarle algún avioncillo al zanahorio, pero el cortijo es de los patriotas y de sus borregos. :-D
Avalmadrid... Ahí no había trapos sucios de la ayuso y su familia?
