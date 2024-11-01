edición general
5 meneos
56 clics
Shere Hite y la revolución del orgasmo

Shere Hite y la revolución del orgasmo

Tuvimos que esperar a Shere Hite y su, aquí sí, revolucionario estudio sobre la sexualidad realizado entre 1972 y 1976, a partir de un cuestionario que ella misma redactó y que más de tres mil mujeres respondieron de manera anónima. Mujeres de distintas generaciones, de distintas inclinaciones sexuales, de diversas etnias y distintos contextos socioeconómicos. Mujeres que respondieron a preguntas sobre cómo solían masturbarse, qué sentían cuando llegaban al orgasmo, qué tipo de placer sentían durante la penetración y durante los preliminares..

| etiquetas: shere hite , revolución , orgasmo , dylan landis
4 1 0 K 54 cultura
1 comentarios
4 1 0 K 54 cultura
cocolisto #1 cocolisto
Aunque la historia es conocida, pocos recordarán y generaciones nuevas conocerán la impronta y ruptura de prejuicios que supuso el estudio de Hite.Sirva éste envío como homenaje.
0 K 19

menéame