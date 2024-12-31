·
15
meneos
67
clics
Seis homicidios desde Nochebuena tiñen de rojo la Navidad en Madrid
Estas fiestas están siendo especialmente trágicas en la Comunidad de Madrid.
|
etiquetas
:
violencia
,
madrid
,
homicidios
,
apuñalamientos
12
3
0
K
234
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
aruleno
Ayuso se esta esforzando por conseguir que Madrid se parezca más al Bronx.
6
K
90
#4
TooBased
#3
Ehto eh el Bronx
0
K
20
#7
Josecoj
#3
Los Ayuser le echarán la culpa al delegado del gobierno
1
K
17
#1
TooBased
La que está liando la Colau...
8
K
88
#2
Supercinexin
*
Cómo tiene Madrid Ada Colau, madremía de los cielos.
#1
Exacto.
3
K
56
#10
pedrario
#1
#2
Dado que habeis salido a hablar de otra cosa, os he hecho el favor de ir a mirar el dato de homicidios de Cataluña >
www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/ICV/dim6/l0/&file=61101.px
La serie va desde 2010 a 2023, último dato publicado en el INE parece. Todos los años de la serie, excepto uno, Cataluña ha estado por delante de Madrid, quitando 2013 que empataron con 0,58.
2023, Cataluña tenía una tasa de 0,88 y Madrid del 0,47.
El promedio de toda la serie da un 0,6 a Madrid y un 0,8 a Cataluña
El promedio nacional es de 0,7.
1
K
17
#11
TooBased
#10
Una pena que estemos en 2026...
2
K
45
#12
pedrario
*
#11
Ya ves, está claro que Madrid es peor que Cataluña porque si miras la franja de homicidios desde las 16:17:54 a las 16:21:33 del 3 de Febrero, Madrid claramente está peor.
Enga.
Seguro que con la serie de 2024 a 2026 Madrid remonta, total, en 2024 solo hubo 66 homicidios en Cataluña frente a 22 en Madrid
>
elcaso.elnacional.cat/es/noticias/crimenes-catalunya-2024-mossos_13386
>
www.elmundo.es/madrid/2024/12/31/677433cfe85ece74178b4598.html
0
K
10
#15
Supercinexin
*
#10
Puedes mirar lo que te salga de los cojones. La realidad es que no oigo a los fachas, tan coherentes siempre ellos, quejarse de las tasas de criminalidad, inmigración haciendo lo que le sale de los cojones, delincuencia callejera, bandas latinas y asesinatos, de Madrid. Con Colau, lo tenían todos los días en la punta de la lengua y la responsable siempre era ella: Ada Colau, guau-guau.
Ahora que ya no está Colau, parece que la criminalidad de Barcelona ya no es noticia.
Con Valencia pasa…
» ver todo el comentario
4
K
41
#17
pedrario
#15
Como te han escocido los datos
0
K
10
#18
pirat
#15
Recuerdo de joven como fue de inmediato el efecto del cambio de ricard sociata a rita la pepera en la ciutat de València, a las 7h. de la mañana el autobús urbano ya no podía avanzar por culpa del típico fantasma carajillero con su coche obstaculizando en doble fila frente al bar.
0
K
10
#5
Lutin
*
Ayuso le importa un comino la gente pobre, los ancianos y los rojos de mierda, ella lucha por las corporaciones como Quirón y su amo Asnar, el hijo de mil padres que debería ser juzgado por criminal de guerra, el.que nos metió en la guerra de Irak donde se llevó la democracia hace ahora veinte años o dos décadas.
5
K
67
#6
taSanás
*
#5
bingo del karmawhorismo! Lol
2
K
6
#14
Lutin
#6
Tú si que eres una buena whore.
1
K
17
#9
Antipalancas21
Los mejores homicidios los de Madrid con Ayuso.
3
K
55
#8
Daniel_Blake
Wardrid.
2
K
31
#16
Doisneau
Cuando la noticia deja mal a Ayuso ya no aplica lo de
en los 80 era peor
?
1
K
21
#21
Febrero2034
#16
Ni eso ni los datos.
Tururu Tururu Ayuso HDP
0
K
7
#19
pirat
Mientras no me obliguen* a ir a ese engendro.
Un amigo, para ir hacia el norte tuvo que acercarse y ya le han enviado no una multa pero sí una advertencia por no circular con coche de rico. Primero te obligan a pasar por su aro radial y luego te amedrentan por ello, a ver si se aclaran...
Al menos a mí, ni pagándome ni invitándome tengo ningún interés en pisar ese sitio*.
0
K
10
#20
pirat
Mientras no me obliguen* a ir a ese engendro.
Un amigo, para ir hacia el norte tuvo que acercarse y ya le han enviado no una multa pero sí una advertencia por no circular con coche de rico. Primero te obligan a pasar por su aro radial y luego te amedrentan por ello, a ver si se aclaran...
Al menos a mí, ni pagándome ni invitándome tengo ningún interés en pisar ese sitio*.
Y menos para pagar para sufrir el rey león y cenicientas disneis...
0
K
10
#13
Borgiano
Un día más en Madrillín
0
K
8
