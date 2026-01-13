edición general
Seis fiscales de Minnesota dimiten por la presión para investigar a la viuda de la mujer asesinada por ICE

Seis fiscales federales de Minnesota han dimitido tras la presión por parte de la Departamento de Justicia (DoJ) para investigar a la viuda de Renee Good, la mujer asesinada por un agente del ICE. El DoJ busca las relaciones de la mujer de la víctima con organizaciones activistas, mientras se mantiene al asesino en su cargo, con total impunidad y sin ninguna investigación federal en su contra. Entre los dimisionarios está Joseph Thompson. El caso ocurre en medio de una ofensiva migratoria de Trump en Minneapolis.

Veelicus #2 Veelicus
Una democracia modelo!
4 K 83
Pertinax #1 Pertinax *
Pues mira tú, en eso al menos sí nos llevan años de ventaja.
1 K 33
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Porque tanto miedo a investigar el asesinato?
1 K 30
#5 Nasser
Pues más o menos como la justicia española al servicio de los cafres de siempre.
1 K 27
Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
Que llamen al juez Peinado. No pondrá pegas a una investigación como esta.
0 K 20

