242
meneos
858
clics
Según el testimonio encontrado en los archivos de Epstein, Donald Trump supuestamente recibió sexo oral de una menor de entre 13 y 14 años [PDF]
Afirman que él la abofeteó después de que ella «se riera de morder al presidente Trump».
|
etiquetas
:
epstein
,
trump
,
pedofília
,
eeuu
119
123
0
K
672
actualidad
#7
Supercinexin
El Pederasta en Jefe.
8
K
114
#12
Mark_
*
Se viene invasión de otro país latinoamericano, que hay mucha mierda que tapar...
Qué puto asco de infraser.
6
K
65
#31
Olaz
Donald Trump, the president, had parties at Maralago called "calendar girls'
Jeffrey Epstein would bring the children in and trump would auction them
off.He measured the children's vulva and vaginas by entering a finger and
rated the children on tightness. The guests were elder men and included Elon
Musk. Don jr. Trump, Ivanka Trump. and Eric Trump were there. Attorney Allan
Dershowitz was also there with Attorney Bob Shapiro. We were taken in
rooms, forced to give oral sex to Donald J Trump. Forced to allow them to
penitrate us. I was 13 years old when Donald J Trump raped me. Ghislaine
Maxwell was also present.
6
K
65
#20
Un_señor_de_Cuenca
En el mismo PDF otro testimonio relata varias violaciones a menores de 13 y 14 años que participaron en una "orgía" en la que estaban Clinton y Trump.
Ya sabemos que son sólo testimonios de testigos o víctimas y que sin pruebas poco se puede hacer. Pero a ver, que en esos archivos no salgo yo, ni tú, ni mi padre, ni otros muchos. Aparecer ya salpicado por esas mierdas debería hacer que cayera la cabeza de Trump hoy mismo.
5
K
54
#2
Un_señor_de_Cuenca
Ostras en vinagre... lo pone así tal cual.
A ver, espero con ilusión que esta vez pase algo. Puto pederasta de los cojones, a ver si le sacan a patadas de la presidencia.
7
K
51
#8
MIrahigos
#2
Olvídate, lo he escuchado en Noticas Cuatro por encima y cual ha sido mi sorpresa cuando no sale en la portada de ningún periódico.
A ver que pasa
8
K
76
#16
concentrado
Uf, se vienen bombardeos por parte del premio Nobel de la
pederastia
paz
3
K
50
#29
Tkachenko
*
#28
lo he copiado del tweet donde encontré el documento.
El titular más correcto sería que forzó a una menor a practicarle sexo oral, tal y como aparece en el documento
2
K
47
#4
roker
Le mordió el zanahorio.
4
K
46
#1
Tkachenko
Pues no me sorprendería en absoluto
xcancel.com/Megatron_ron/status/2017325443691487493?s=20
4
K
41
#30
Pedro_Bear
#1
Israel? Israelstein.
1
K
30
#14
jonolulu
Si esto no termina con Trump fuera de la Casa Blanca nos esperan tiempos muy oscuros
3
K
39
#13
Kuruñes3.0
*
Violó, no recibió hijos de perra. Periodistos de mierda. Hijos de puta. Violar no es recibir.
3
K
37
#28
amouseonmars
#13
no es un periodista, es el meneante.
1
K
22
#18
Veelicus
Ahora mismo Trump esta en una situacion de o da un golpe de estado y se queda en el poder hasta que se muera o sabe que acaba en la carcel o cuando menos con un impeachment.
Veremos que pasa, pero vaya ascazo de persona
1
K
28
#38
lameth
#18
Tiene hasta noviembre.
Tiene a demasiada gente poderosa contenta como para que caiga así nada más.
0
K
10
#41
Gry
#18
Puede darse un ¿como se llaman los indultos que se dan antes de la condena? ¿amnistía?
0
K
17
#21
DiCrEn
Ojalá me equivoque, pero dudo mucho que esto cambie nada.
¿Os acordáis cuando hasta uno de los más detestables republicanos dimitió por un escándalo de espionaje? Creo que ahora mismo hasta harían gala de ello.
1
K
21
#36
DayOfTheTentacle
El mundo paralelo de los ricos y poderosos me asombra y asusta.
1
K
18
#25
Fookinhellboy
Donald Dump, el ídolo de fachskal y de la Ayuso.
1
K
17
#32
Mark_
#25
estoy deseando ver las piruetas que van a hacer para seguir defendiendo a Trump...
0
K
11
#42
nilien
#0
Esto tiene toda pinta de un registro de llamadas, realizadas en agosto de 2025, dando pistas acerca de actividad delictiva de Trump, Epstein, etc. Es decir, gente que llamaba a un teléfono del departamento de justicia sobre cosas que les habrían pasado, rumores, cosas que les habrían contado... Alguna podría ser cierta, pero muchas serán inexactas, exageraciones, o informarán de lo que decía alguien en su momento, que en realidad no era verdad pero que quien llama puede creer que sí, o…
» ver todo el comentario
0
K
12
#40
gelatti
Ahora imaginemos lo que pasaria si el presidente fuera del partido demócrata y lo que duraría en el gobierno.
Libertad de prensa mis cojones.
0
K
11
#26
Mltfrtk
El presidente violador haciendo cosas.
0
K
11
#33
gale
1 millón de votos más.
0
K
10
#37
capitansevilla
El de "cuando eres famoso te dejan agarrarlas por el coño"??
No me lo puedo creer...
0
K
9
#5
scalvo
*
De dónde sale este PDF? Qué noticia es esta? Más fuentes aparte de ese PDF?
0
K
9
#6
Tkachenko
*
#5
del Departamento de Justicia de los EEUU. No te parece una fuente fiable?
42
K
382
#11
Suleiman
#6
Falta Ok diario para que se lo crea.
12
K
145
#17
jm22381
#6
También es verdad que en esos documentos se dice que "una amiga no identificada le dijo...". En documentos oficiales también puede a aparecer que "una amiga me dijo que fue violada por marcianos. Qué siendo Trump es muy probable que sea verdad pero estoy haciendo de abogado del diablo.
2
K
36
#39
Pedro_Bear
#17
Pero es que él no estaba siendo investigado, ni le estaban acusando o demandando las niñas, solo lo mencionan como anecdota. Qué podrían ganar ellas contando que les había abofeteado después de tener sexo oral?
0
K
11
#23
obmultimedia
#6
Mañana invade Cuba.
1
K
29
#27
Peter086
#23
Algo así me temo.
1
K
17
#9
andando
#5
justice.gov lo mismo te parece poco fiable
8
K
95
#10
gershwin
*
#5
a ver que está colgado en la página oficial del U.S. Department of Justice
otra cosa es que el testimonio pueda demostrarse
8
K
108
#22
Pablosky
#10
Exacto, esta es la clave. Son testimonios, te los tienes que creer o no.
Por el contexto parece creíble todo, pero claro, con esto no se puede condenar a nadie en un tribunal, entre otras cosas por prescripción del delito.
0
K
12
#15
Un_señor_de_Cuenca
#5
De este PDF publicado por la Administración de EE.UU.
www.justice.gov/epstein/files/DataSet+10/EFTA01660651.pdf
Primer recuadrito.
3
K
55
#19
baraja
#5
es la declaración de la amiga de una supuesta víctima, no hay más fuente
0
K
10
#35
Battlestar
#19
Bueno, si le mordió el pito podría comprobarse si dejó algún tipo de marca que se pudiera verificar. Aunque habría que tener mucho estomago para eso.
1
K
20
#24
Jotage51
Hay gente que está por encima de la ley y zanahorio es uno de ellos.
0
K
7
#3
ElBeaver
No sé si eso ya tiene importancia.
1
K
3
#34
Pedro_Bear
#3
Vamos a hacer un ejercicio de pensamiento crítico.
Imagina por un momento, que pasa lo mismo con Pedro Sánchez, y sale hoy a la luz que hizo lo mismo con una niña de 13 años en 2010.
¿Dirías tú lo mismo?
Sin preguntarle a ChatGPT
.
"No sé si eso ya tiene importancia."
¿Te sentirías igual?
2
K
37
