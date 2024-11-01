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Según una nueva encuesta, solo un tercio de las mujeres jóvenes tiene una visión positiva de los hombres. [UK ENG]

Los resultados muestran que las mujeres menores de 30 años tienen tres veces más probabilidades de tener una visión negativa de los hombres que a la inversa.

| etiquetas: uk , feminismo
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15 comentarios
1 1 0 K 17 actualidad
duende #4 duende
¿Va a resultar que el problema no va a ser la manosfera sino la femmosphere?.
Por aquí debaten sobre ello (tres mujeres por cierto)
www.youtube.com/watch?v=dQRKL4BxrEM
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tunic #9 tunic
#4 Puede que las mujeres, feministas o no, estén hartas del comportamiento de los hombres. Tengo un sector de amigas que no son especialmente feministas y que están tan cansadas de intentar encontrar algo parecido a una pareja razonableo incluso solo un ligue majete, que la mayoría están ya en la fase de "Me voy a tener que hacer lesbiana".
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MAVERISCH #12 MAVERISCH *
#9 O a lo mejor es que tus amigas siguen en la fase "no hacerse cargo de su propia mierda y culpar a los demás".
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#15 Assoka
#9 Si el concepto de comportamiento de los hombres de eses sector de amigas, se traduce como no adaptarse a mi larga lista de manías, fobias, exigencias, creencias basadas en el pensamiento y cosasquedeberíassabersinquetelodiga que suelen abundar irrefutablemente en una porción de la población femenina joven española, pues ya sabemos dónde está el problema.
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#10 ctm2000j
#4 horrible que no hayan hombres para decir cómo piensan las mujeres... :roll:
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#1 Tensk
Según una inventada encuesta, casi el 100% de los hombres tiene una visión positiva de un tercio de cerveza. Algo menos positiva después de tres tercios de cerveza, y escasísima después de diez tercios.

No woman was injured in the making of this comment.
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cocolisto #14 cocolisto
Encuesta de la empresa Merlín.Los magos es lo que hacen,inventar y crear cosas.
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#6 Empakus
El día que miremos atrás y empecemos a analizar lo que se ha hecho con temas de género vamos a flipar ...
Si luego el pendulazo escuece habrá que recordarles esto...
Y me jode, porque lo más probable es que el pendulazo se lo coman las que son niñas hoy...
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#5 lawerka
Es que Irene Montero ha estado con lo de las alianzas. En cuanto vuelva a lo del odio al chorbo, acabaremos con ese tercio de confundidas
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Malinke #8 Malinke
No es en España, osea que los comentarios sobre lo ocurre en España no son significativos.
Puede que sea, sólo puede que sea, que a poco que se va dando voz e importancia a la opinión de las mujeres, los hombres no salen bien parados; y los hombres, acostumbrados a que su opinión fuera ley, se retuercen por la incomodidad de lo que opinan de ellos.
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MAVERISCH #13 MAVERISCH
#8 También puede que sea que muchas mujeres se creen lo que les han contado que son los hombres.
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antesdarle #3 antesdarle
Y luego estamos el resto, que tenemos una visión negativa de cualquiera :troll:
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Josecoj #11 Josecoj
#3 En cierto modo ellas también. Sólo salvan a los hombres que conocen (su padre, hermanos, novio/marido, hijos o amigos) pero las otras mujeres también hacen lo mismo con sus allegados pero no salvan a los allegados de la otra. Conclusión, que no nos salvamos ni uno
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CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
po fueno po fale po malegro
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menéame