·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11526
clics
El gesto de Oyarzabal que lo dice todo: el capitán de la Real pasó de largo ante Ayuso en la entrega de la Copa
10044
clics
Se vende llave de oro de la ciudad de Madrid
5988
clics
Desde la grada también han grabado lo que hizo Oyarzabal con Moreno Bonilla
4388
clics
Oyarzabal sí saludó a Ayuso: la toma que lo confirma
4606
clics
La Embajada de Venezuela pide disculpas por las palabras de Carlos Baute en el acto de Corina
más votadas
548
España obligará a devolver botellas y latas a cambio de dinero a partir de noviembre
498
Netanyahu en 1980: "Tenemos una fuerte influencia sobre Estados Unidos, controlamos el Congreso, el Senado y el lobby" [ENG]
351
Un récord que nadie esperaba: más de 24.000 empresas desaparecieron en los primeros 26 meses de gobierno en Argentina
462
La UE cambia las normas y obligará a vender móviles en España con baterías reemplazables y más duraderas a partir de 2027
242
Bárcenas declara en el juicio de Kitchen que encargó desde prisión "destruir los audios" de Mariano Rajoy reconociendo la caja B
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
10
clics
Según una nueva encuesta, solo un tercio de las mujeres jóvenes tiene una visión positiva de los hombres. [UK ENG]
Los resultados muestran que las mujeres menores de 30 años tienen tres veces más probabilidades de tener una visión negativa de los hombres que a la inversa.
|
etiquetas
:
uk
,
feminismo
1
1
0
K
17
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
17
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
duende
¿Va a resultar que el problema no va a ser la manosfera sino la femmosphere?.
Por aquí debaten sobre ello (tres mujeres por cierto)
www.youtube.com/watch?v=dQRKL4BxrEM
3
K
30
#9
tunic
#4
Puede que las mujeres, feministas o no, estén hartas del comportamiento de los hombres. Tengo un sector de amigas que no son especialmente feministas y que están tan cansadas de intentar encontrar algo parecido a una pareja razonableo incluso solo un ligue majete, que la mayoría están ya en la fase de "Me voy a tener que hacer lesbiana".
0
K
10
#12
MAVERISCH
*
#9
O a lo mejor es que tus amigas siguen en la fase "no hacerse cargo de su propia mierda y culpar a los demás".
0
K
10
#15
Assoka
#9
Si el concepto de
comportamiento de los hombres
de eses sector de amigas, se traduce como
no adaptarse a mi larga lista de manías, fobias, exigencias, creencias basadas en el pensamiento y cosasquedeberíassabersinquetelodiga
que suelen abundar irrefutablemente en una porción de la población femenina joven española, pues ya sabemos dónde está el problema.
0
K
8
#10
ctm2000j
#4
horrible que no hayan hombres para decir cómo piensan las mujeres...
0
K
8
#1
Tensk
Según una inventada encuesta, casi el 100% de los hombres tiene una visión positiva de un tercio de cerveza. Algo menos positiva después de tres tercios de cerveza, y escasísima después de diez tercios.
No woman was injured in the making of this comment.
1
K
22
#14
cocolisto
Encuesta de la empresa Merlín.Los magos es lo que hacen,inventar y crear cosas.
0
K
20
#6
Empakus
El día que miremos atrás y empecemos a analizar lo que se ha hecho con temas de género vamos a flipar ...
Si luego el pendulazo escuece habrá que recordarles esto...
Y me jode, porque lo más probable es que el pendulazo se lo coman las que son niñas hoy...
1
K
20
#2
Leclercia_adecarboxylata
Recordemos este maravilloso momento:
youtube.com/shorts/nOe0jpgQvNc?is=X7Dqyyv4E7wSaLrB
0
K
19
#5
lawerka
Es que Irene Montero ha estado con lo de las alianzas. En cuanto vuelva a lo del odio al chorbo, acabaremos con ese tercio de confundidas
0
K
11
#8
Malinke
No es en España, osea que los comentarios sobre lo ocurre en España no son significativos.
Puede que sea, sólo puede que sea, que a poco que se va dando voz e importancia a la opinión de las mujeres, los hombres no salen bien parados; y los hombres, acostumbrados a que su opinión fuera ley, se retuercen por la incomodidad de lo que opinan de ellos.
0
K
11
#13
MAVERISCH
#8
También puede que sea que muchas mujeres se creen lo que les han contado que son los hombres.
0
K
10
#3
antesdarle
Y luego estamos el resto, que tenemos una visión negativa de cualquiera
0
K
10
#11
Josecoj
#3
En cierto modo ellas también. Sólo salvan a los hombres que conocen (su padre, hermanos, novio/marido, hijos o amigos) pero las otras mujeres también hacen lo mismo con sus allegados pero no salvan a los allegados de la otra. Conclusión, que no nos salvamos ni uno
0
K
9
#7
CharlesBrowson
po fueno po fale po malegro
0
K
8
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por aquí debaten sobre ello (tres mujeres por cierto)
www.youtube.com/watch?v=dQRKL4BxrEM
No woman was injured in the making of this comment.
Si luego el pendulazo escuece habrá que recordarles esto...
Y me jode, porque lo más probable es que el pendulazo se lo coman las que son niñas hoy...
Puede que sea, sólo puede que sea, que a poco que se va dando voz e importancia a la opinión de las mujeres, los hombres no salen bien parados; y los hombres, acostumbrados a que su opinión fuera ley, se retuercen por la incomodidad de lo que opinan de ellos.