Un sector en auge: Asturias fabricará más de 1.300 vehículos blindados con el plan de Defensa

Indra, Escribano, Tess y Santa Bárbara llenarán de actividad el Tallerón de Gijón y la planta de Trubia Asturias será la gran fábrica de los vehículos blindados de España. El Gobierno ha puesto esta semana boca arriba sus programas especiales de modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa. La concesión de préstamos directos de 6.890 millones de euros ya desvela quién va asumir los encargos y, en el caso de los vehículos blindados, Asturias será el núcleo duro de fabricación.