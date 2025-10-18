Ecologistas alertan de que el nivel de benceno está «disparado» en Trubia

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha alertado de que los niveles de benceno en la zona de Trubia, en Oviedo, «siguen disparados», con niveles de 27,6 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de este contaminante, cuando la normativa española establece como límite los 5 µg/m³ de media.
| etiquetas: asturias , oviedo , ecologistas , trubia , contaminación , benzeno
y el ayuntamiento de oviedo, que trubia se la fuma
antigua.... Explosivos Alaveses (Expal) se creó en 1946
los del pueblo trabajan más bien en la fábrica de carbon y en la química
y esos niveles para los del pueblo serán poco, comparado con hace 50 años