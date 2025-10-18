edición general
Ecologistas alertan de que el nivel de benceno está «disparado» en Trubia

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha alertado de que los niveles de benceno en la zona de Trubia, en Oviedo, «siguen disparados», con niveles de 27,6 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de este contaminante, cuando la normativa española establece como límite los 5 µg/m³ de media.

etiquetas: asturias , oviedo , ecologistas , trubia , contaminación , benzeno
11 comentarios
#1 Astur_
cambiaron las vacas, por el armamento
y el ayuntamiento de oviedo, que trubia se la fuma

#2 Antipalancas21
#1 la fabrica de armamento en Trubia lleva ya muchos años desde 1878.

#3 Astur_
#2 ya lo se. pero ahora está rheinmetall fabricando balas, más que nunca, y otras empresas bastante contaminadoras
antigua.... Explosivos Alaveses (Expal) se creó en 1946

#4 Antipalancas21
#3 La fábrica de armas de Trubia se centrará en proyectos para el extranjero y la nueva planta de Indra asumirá parte de su trabajo, el gran problema es donde la instalaran y que pasara con los trabajadores.

#5 Astur_
#4 de trubia trubia, en la fábrica trabajan entre 8 y 10 personas

#7 Antipalancas21
#5 La fabrica tiene mas de 1000 personas las traen de fuera o que pasa no viven en Trubia

#8 Astur_
#7 la mayoría son de fuera de trubia,contratados por ett de Gijón, Mieres etc etc
los del pueblo trabajan más bien en la fábrica de carbon y en la química

#9 Antipalancas21
#8 Y esos no producen contaminación por benceno mas que la fabrica de armas

#10 Astur_
#9 a saber... probablemente sí
y esos niveles para los del pueblo serán poco, comparado con hace 50 años

#11 Astur_
#10 me gustaria saber los niveles de cáncer por habitante del pueblo ese...

#6 Astur_
#4 el problema sera la fabrica de carbon de cook o la industria quimica?


