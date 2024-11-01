Samanta, joven agricultora de Almería: "no es que los jóvenes no queramos dedicarnos a la tierra, es que no podemos"

"Nuestros abuelos con la primera campaña pagaban la finca, porque el coste de la tierra era mucho más bajo. Los bancos te financiaban porque el riesgo era mínimo", ahora “no te financian al 100% ni de broma", "los costes se han disparado, la tierra vale como si fuera oro, ¿sabéis lo que cuesta hoy en día comprar una finca? Mínimo 100.000€. ¿quién tiene 100.000€ tirados por ahí?. Las ayudas piden que seas titular de la explotación, ¿pero como voy a ser titular, si lo que necesito es la ayuda para poder comprarla?, es un círculo imposible".
