Sam Altman, CEO de OpenAI, predice el fin de 'youtubers' e 'influencers' tal como los conoces: "A la gente no le importa si es humano o IA"

El avance de la IA generativa ha transformado por completo la forma en la que los usuarios consumen información y entretenimiento. Según Altman, lo que verdaderamente buscan los espectadores es un “contenido bueno, original, reflexivo, nuevo y útil”, independientemente de su procedencia. Su visión apunta hacia un modelo de producción híbrido donde la creatividad humana se complemente con la eficiencia de la inteligencia artificial.

skaworld
Paco García, CEO de "Frutas García", predice el fin de los yogures como postre " la gente lo que prefiere es mandarina de postre"
Pacman
Oh, si que importa

Por ejemplo, el horroroso doblaje automático que ha puesto youtube la gente lo detesta

Pues con los videos de IA igual.
#7 doppel
#2 horroroso = latino?
Pacman
#7 aparte de eso, horrible
themarquesito
#2 El doblaje automático es algo insoportable. Más que nada porque si voy a un vídeo, quiero ver el vídeo y oír el audio, no que me cambien el audio porque les da a la gana a los de YouTube
ACEC
Pornhub es el mejor laboratorio. Los vídeos hechos con IA no los quiere nadie.
manzitor
#11 Hasta que sean los suficientemente buenos.
amouseonmars
Se ha equivocado con el diagnóstico. La IA acabará con YouTube, Instagram, etc. Cuando tengamos la sospecha irresoluble de estar viendo "dibujos animados" perderemos interés. Y menos mal. Ya se ve en Instagram que casi todos los vídeos tienen comentarios "esto es real o IA?". Y lo cierto es que lo que siendo real puede ser asombroso, gracioso, etc... Si es IA simplemente te choca un par de veces lo bien que está hecho, y ahí se acaba la magia. La gente no quiere ver cortometrajes de ficción.
#3 Suleiman
Cada vez hay más vídeos generados por IA en IG,X,etc... Y cuesta a veces saber lo que es real de lo que no es, cosa que es un serio problema.
#4 aletmp
#3 y los shorts de YT con la publicidad. Dan todo el asco del mundo
tarkovsky
Pues si los gilipollers que se creen influyentes llenaron la red de postureo y majaderías, no me quiero imaginar lo que harán las IAs que se entrenaron con ellos.
UnoYDos
#6 La IA no se auto publicara ni auto gestionara, detrás de ella habrá un gilipollas que tome todas las decisiones. Por eso no te preocupes.
Iqui_Balam
El debate está servido. Que no nos demos cuenta, por ejemplo, de que la voz en un video es de una IA en lugar de una persona humana, no significa que no nos importe, sino que simplemente no podemos percibir la diferencia. Pero entonces, si no lo notas, ¿importa si lo que comes es comida real o ficticia? Claro que sí. Una te nutre, y la otra solo te llena el estómago.
#10 chocoleches
#1 No hay ningún debate, el año pasado sacaron influencers con IA, y a nadie le importan.

Están inundando las redes con videos hechos con IA, que tienes que ir esquivando, si esa es la transformación se la puede meter por el orto. No sólo importa, a la gente le molesta, le repulsa la IA.
sat
#10 Exactamente. Hay empresas que intentaron hacer sus publis con IA y han vuelto a la publi con personas de verdad. La IA Tiene algo repulsivo aunque esta gente se empeñe en contarnos lo contrario.
sorrillo
#1 La comparativa con la comida sería entre la "natural" y la transgénica, ambas te nutren, ambas son comida real, pero una puedes detestarla si conoces su origen y si no lo conoces pues no te enteras de que la estás consumiendo.
