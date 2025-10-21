Sam Altman, CEO de OpenAI, predice el fin de 'youtubers' e 'influencers' tal como los conoces: "A la gente no le importa si es humano o IA"

El avance de la IA generativa ha transformado por completo la forma en la que los usuarios consumen información y entretenimiento. Según Altman, lo que verdaderamente buscan los espectadores es un “contenido bueno, original, reflexivo, nuevo y útil”, independientemente de su procedencia. Su visión apunta hacia un modelo de producción híbrido donde la creatividad humana se complemente con la eficiencia de la inteligencia artificial.