Sam Altman, CEO de OpenAI, predice el fin de 'youtubers' e 'influencers' tal como los conoces: "A la gente no le importa si es humano o IA"

El avance de la IA generativa ha transformado por completo la forma en la que los usuarios consumen información y entretenimiento. Según Altman, lo que verdaderamente buscan los espectadores es un “contenido bueno, original, reflexivo, nuevo y útil”, independientemente de su procedencia. Su visión apunta hacia un modelo de producción híbrido donde la creatividad humana se complemente con la eficiencia de la inteligencia artificial.
| etiquetas: altman , openai , predice , youtubers , influencers
Por ejemplo, el horroroso doblaje automático que ha puesto youtube la gente lo detesta
Pues con los videos de IA igual.
Están inundando las redes con videos hechos con IA, que tienes que ir esquivando, si esa es la transformación se la puede meter por el orto. No sólo importa, a la gente le molesta, le repulsa la IA.