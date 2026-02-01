edición general
Rufián y el ‘super glue’

Una señora que llevaba 40 años limpiando escaleras me contó su historia. Los primeros 20 años doblando el lomo era de derechas porque tenía fuerzas y me gustaba criticar a las vagas que limpiaban mal, me decía. Pero un día le entró un lumbago y se hizo de izquierdas porque necesitaba cogerse la baja. Luego, además de tener derecho a enfermar quería tener derecho a cotizar para poder jubilarme algún día, me contaba, así que acabó izquierdista radical perdía.

| etiquetas: rufián , super glue , izquierdas
4 comentarios
#3 DenisseJoel
Bueno, pues otro artículo que saca Gerardo Tecé, con el ingenio y desparpajo que le caracteriza, dando su ración de demagogia y cinismo a quienes lo necesiten. Recuerda suscribirte para que pueda cobrar sus cacahuetes.
Pepepaco #2 Pepepaco
"Podemos sigue vivo, Sumar por los pelos y se trataría, pues, de disimular la enorme división personal existente entre la gente de IU, Sumar y Podemos. De disimular con fuerza que el empeño principal en los cuarteles generales de la izquierda es lograr ser cabeza de ratón, lo de frenar al fascismo es secundario."

Para mi esta es la clave de porque esta "propuesta" de Rufián no tiene futuro ni es realizable.
#4 DenisseJoel
#2 ¿En oposición a qué? Porque es imposible que nada sea realizable.
#1 MADMax2 *
Pues como muchos, cambian de ideología no la ideología en si, sino por intereses.

Mucha gente de joven, cuando no tiene nada, es de izquierdas porque reciben. Y cuando se hacen adultos se hacen de derechas para que les quiten menos.
