Rufián y el ‘super glue’

Una señora que llevaba 40 años limpiando escaleras me contó su historia. Los primeros 20 años doblando el lomo era de derechas porque tenía fuerzas y me gustaba criticar a las vagas que limpiaban mal, me decía. Pero un día le entró un lumbago y se hizo de izquierdas porque necesitaba cogerse la baja. Luego, además de tener derecho a enfermar quería tener derecho a cotizar para poder jubilarme algún día, me contaba, así que acabó izquierdista radical perdía.
| etiquetas: rufián , super glue , izquierdas
Para mi esta es la clave de porque esta "propuesta" de Rufián no tiene futuro ni es realizable.
Mucha gente de joven, cuando no tiene nada, es de izquierdas porque reciben. Y cuando se hacen adultos se hacen de derechas para que les quiten menos.