Rufián insiste en la necesidad de “hacer algo diferente” mientras inicia una ronda de encuentros con figuras de la izquierda

En un mensaje en la antigua red social Twitter, Rufián ha escrito un mensaje en el que ha asegurado que “quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya”, además de considerar que “lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos”. Sobre la ronda de encuentros, Rufián ha añadido que él solo pretende hablar con quien le llame. “Como siempre”, ha zanjado.
Ahora la cotización de Escaños de Podemos es entre -5 y +2. Porque Podemos ya puede hasta restar. Si podemos se relaja, deja de hablar de todo y recula un poco quizás lo acepten en la coalición. Pero con máxime un escaño y en ningún caso para Irene o Belarra.
Pero bien por ti.
Lo que digo es que este lo que nos vende es una cosa y luego va a hacer otra.
Mira, aunque entonces no era él quien estaba "al frente", estos que van ahora de tan "nos unimos todos los pueblos" en 2011 www.farodevigo.es/galicia/2011/03/25/esquerra-republicana-suma-ciu-pid no querían que el AVE llegase a Galicia. Y quien habla de… » ver todo el comentario
Pero vamos que si te tienes que ir 15 años atrás... Para criticarle cuando ni estaba al frente...
Cumplir la palabra y salir del congreso por coherencia, por ejemplo
Dividir todo en trescientos partidillos irrelevantes es totalmente ridículo tanto lógicamente como estadísticamente. Es la fórmula de los perdedores. Empíricamente demostrado a lo largo de décadas.
Eso es lo único que tienen que cambiar.
yo con que algún cambiaran la ley electoral para que cada voto valga lo mismo. Ya basta que un millón de votos te den un escaño como le pasó a IU.
