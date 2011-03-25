edición general
Rufián insiste en la necesidad de “hacer algo diferente” mientras inicia una ronda de encuentros con figuras de la izquierda

En un mensaje en la antigua red social Twitter, Rufián ha escrito un mensaje en el que ha asegurado que “quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya”, además de considerar que “lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos”. Sobre la ronda de encuentros, Rufián ha añadido que él solo pretende hablar con quien le llame. “Como siempre”, ha zanjado.

Comentarios destacados:    
Catapulta #1 Catapulta
Yo lo voto. Lo voté en las europeas y ni doy de Cataluña. Si va toda la izquierda regional junta a las nacionales lo voto. Me trago hasta a Podemos.
6 K 80
eltxoa #6 eltxoa
#1 Lo que no sé es si esas "izquierdas regionalistas" tragaran a podemos. :troll:
3 K 41
Catapulta #9 Catapulta
#6 A ver, que Podemos en esa coyuntura solo le quedaría agachar la cabeza y entrar como cuando entró con Sumar echando pestes antes, durante y después para llevarse sus escaños gratis y sin riesgo.

Ahora la cotización de Escaños de Podemos es entre -5 y +2. Porque Podemos ya puede hasta restar. Si podemos se relaja, deja de hablar de todo y recula un poco quizás lo acepten en la coalición. Pero con máxime un escaño y en ningún caso para Irene o Belarra.
1 K 18
eltxoa #11 eltxoa
#9 Ah sí, había olvidado eso. Muy de fiar son I^2. Solo falta meterlos en tu coalición para que te apuñalen por la espada. Como ya ha pasado.
1 K 15
#10 Comorr
#1 A ver si la catapulta te va a caer encima con lo de votar a partidos cuyo discurso continuo es odiar y separar.
1 K 12
Catapulta #20 Catapulta
#10 Em... Creo que la noticia es explícita en lo de unir y dejar los odios a un lado. No sé en qué mundo vives o si el contexto te queda muy complejo.
0 K 15
#12 Tensk
#1 Bien por ti. Supongo que no te habrá importado que entre sus políticas esté favorecer a Cataluña y no al resto de España, salvo que sea de refilón.

Pero bien por ti.
1 K 20
Catapulta #16 Catapulta
#12 Bueno, como el PP y PSOE lo que me prometen es favorecer a Madrid y no al resto de España aunque sea de refilón... Pues eso. Pasate cuando quieras por Extremadura a ver si ya nos han terminado el tren o si ha mejorado la sanidad o la universidad. Ya te digo que no, privatización y creación de universidad privada y creación de hospital de Quirón. Y así vamos con los salarios más bajos del país.
1 K 18
#22 Tensk
#16 Es que yo en ningún momento he dicho que los otros, los llames como los llames, sean buenos o tan siquiera mejores.

Lo que digo es que este lo que nos vende es una cosa y luego va a hacer otra.

Mira, aunque entonces no era él quien estaba "al frente", estos que van ahora de tan "nos unimos todos los pueblos" en 2011 www.farodevigo.es/galicia/2011/03/25/esquerra-republicana-suma-ciu-pid no querían que el AVE llegase a Galicia. Y quien habla de…   » ver todo el comentario
0 K 11
Catapulta #23 Catapulta
#22 Obviamente cada región tiene sus necesidades e intereses y puede decir que si ellos no obtienen algo porque a otros se les da algo, pueden discutirlo. Si me dicen que hay que elegir entre aeropuerto en Albacete o en Huelva y doy de Huelva y veo argumentos de peso para pedir que no se haga en Albacete, pues lo diré y pediré.

Pero vamos que si te tienes que ir 15 años atrás... Para criticarle cuando ni estaba al frente...
0 K 15
GatoMaula #24 GatoMaula
#1 Mutua Gentium Hiberiae y pasemos ya de una vez al siglo XXI.
0 K 9
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
¿Algo diferente?
Cumplir la palabra y salir del congreso por coherencia, por ejemplo
2 K 26
#5 Leon_Bocanegra *
Madre mía y esta dice que es maestra. Y no es capaz ni de entender lo que dijo Rufián sobre abandonar el congreso. Pobres alumnos...
1 K 21
hazardum #4 hazardum
Creo que al menos esta entendiendo que hay que hacer algo distinto y que hay que escuchar los problemas de la calle, de los vecinos, no de los que algunos partidos se creen que son los problemas principales porque viven en una nube.
3 K 21
Catapulta #13 Catapulta
#4 Tiene razón en que hay que escuchar los problemas de la gente que aunque sean ficticios e impuestos por los medios y la derecha necesitan soluciones aunque sean ficticios también. A un montón de convencidos neoracistas no se les puede simplemente llamar imbéciles y esperar que lo reconozcan. Hay que tratarlos como imbéciles y contentar los de algún modo. Y si hay que moderar el discurso y la imagen se hace y punto. Luego cuando gobiernos ya haces medidas para consumo interno. Pero sin gobernar no ganas nada siendo más de izquierdas que Bakunin.
3 K 35
hazardum #19 hazardum
#13 Totalmente de acuerdo, si hay un problema percibido por mucha gente no se puede mirar hacia otro lado y se puede tratar desde el punto de vista de la izquierda, pero ignorarlo no hace que para la gente desaparezca.
1 K 20
Supercinexin #18 Supercinexin
La solución que ninguno de los izquierdistas quiere ver es que lo más eficiente sería que todas esas militancias de izquierdas se afiliasen al PSOE y empezasen a ir a las asambleas y a las primarias del PSOE. Cambiar al PSOE desde dentro hacia la ultraizquierda.

Dividir todo en trescientos partidillos irrelevantes es totalmente ridículo tanto lógicamente como estadísticamente. Es la fórmula de los perdedores. Empíricamente demostrado a lo largo de décadas.

Eso es lo único que tienen que cambiar.
0 K 17
Gadfly #14 Gadfly
La mierda que se va a comer este es solo comparable a la que se va a comer Irene en las próximas generales
1 K 16
Catapulta #26 Catapulta
#25 Si hay 100 partidos, pues que haya 100 diputados. Uno pesa 3 millones de votos y otro 3000. Y que expongan sus motivos y voten con su peso. Lo otro es engañar a la gente y eliminarles opciones políticas forzando al voto útil y mayoritario. Es un robo
0 K 15
#15 omega7767
imposible reunir a la izquierda aunque tengan 90% del programa electoral igual

yo con que algún cambiaran la ley electoral para que cada voto valga lo mismo. Ya basta que un millón de votos te den un escaño como le pasó a IU.
0 K 11
Catapulta #21 Catapulta
#15 Yo lo que propongo es un unico representante en el congreso con valor de voto equivalente al número de sus votantes. Eso de que se desperdicie voto en partidos que no alcanzan los mínimos y que esos votos no obtengan representación me parece antidemocratico en exceso.
0 K 15
#25 omega7767
#21 es que es un robo democrático.
0 K 11
uyquefrio #28 uyquefrio
Esto huele a Sumar 2.0 pero no parece que vaya a cuajar.
0 K 10
JohnSmith_ #3 JohnSmith_
A Galicia que ni venga ... y al Pais Vasco supongo que tampoco xD
0 K 10
#7 Troylanas
#3 No se por qué, yo soy gallego y lo votaría. Y si va con el bloque, a lo mejor os sorprende a los derechuzos.
3 K 28
JohnSmith_ #8 JohnSmith_
#7 precisamente lo digo porque se congela el infierno antes de que el BNG (o cualquier partido naci) se meta ahi xD

www.europapress.es/galicia/noticia-bng-desmarca-frente-izquierdas-prop
0 K 10
eltxoa #27 eltxoa
#3 En la europeas ya han ido con bildu creo recordar.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
Vaya con el payaso charnego independentista, que a gusto está por Madriz.
0 K 9

