39
meneos
41
clics
Rufián afirma que el "burka" es una "salvajada" y que la izquierda no puede permitir que se invisibilice a las mujeres
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este miércoles que el uso del burka es una "salvajada" y "animalada" que la izquierda que se dice laica no puede permitir.
burka
rufian
izquierda
actualidad
#1
AndresEl_Lanas
Lo dice Rufián y cualquiera con un poco de sentido común.
#11
Doisneau
No seria la primera vez que veo a alguien del ala dura del feminismo defenderlo y decir que empodera mientras se denuncia machismo estructural, sesgos y microagresiones en la cultura propia.
Pero me temo que a la izquierda el tema inmigracion, y especialmente el islam y su cultura es un tema que por la inercia del relato que levan cabalgando mas de diez años es imposible de tratar. Me alegra que al menos Rufian abra el melon, no podemos dejar todo esto en manos de la derecha bajo la ilusion de un debate cerrado.
#19
Un_señor_de_Cuenca
#11
No no. La izquierda no. Unos que han acaparado la atención y el protagonismo metiéndonos discursos que nos importan poco, como el empoderamiento del niqab, o el lenguaje inclusivo. Mientras tanto, los sueldos de mierda, la vivienda inasequible y la vida del trabajador medio hecha una ruina.
Echo de menos a la izquierda de antes, la de Camacho y Anguita.
#23
Doisneau
Si esos pocos son los que ocupan los sillones, da igual que sean minoria. Redefinieron lo que era ser de izquierdas tras el 15M, y se han encargado de crear relato y presion horizontal para machacar a los que se saliesen de esa nueva definicion. Para un izquierdista clasico, esa gente se ha alineado con el capital hace tiempo mientras centran la atencion en luchas vacias, continuamente victimizandose y creando relato.
Los que pensamos como tu y como yo somos una mayoria silenciosa que hace tiempo apartaron, y para ejemplo esta misma web. Esta por ver en que queda todo esto, pero solo que se abran estos temas ya es un rayo de esperanza.
#25
Un_señor_de_Cuenca
#23
Bueno, a mí aquí me han llamado de todo, hasta facha, por no comulgar con ciertos fanatismos de Podemos and company.
#38
bronco1890
#25
Facha es todo aquel que no comparte mis elevados principios morales a favor de lo bueno y en contra de lo malo, debería saberlo.
#35
Tronchador.
#23
Pues mira, ya tienes como referente a Rufián, en todos los temas que has tratado en este comentario el se ha posionado claramente.
#41
Doisneau
#35
Bueno, no se si referente, pero al menos ha aportado a que se traten esos temas dentro de la izquierda, que ya es bastante. Por lo demas, prefiero no caer en personalismos, que politicamente llevan a la centralizacion y el ombliguismo y personalmente llevan a fanatismos y puntos ciegos. Solo le doy un voto de confianza bastante discreto, pero siendo perro viejo ya se ven las cosas de otra manera, especialmente despues de vivir como adolescente el 15m con bastante ilusion.
Un saludo
#26
AndresEl_Lanas
#19
tú si que eres un rojazo de los míos. Muerte a los fondos buitres!
#31
Un_señor_de_Cuenca
#26
Rojazo no sé, sólo quiero que la mayoría de la gente tenga una vida decente. Creo que además desde un punto de vista egoísta es lo mejor para todos. Un país con bienestar general tiene menos delincuencia, mejores servicios, más dinero recaudado en impuestos y menos problemas.
#34
AndresEl_Lanas
#31
es un punto egoísta, es básicamente como la socialdemócria ha sacado de la pobreza y desarrollado la civilización en me atrevo decir los últimos 100 años. Lo que pasa que desde los 80-90 a los ricos les ha parecido que ganaban poco y pagaban mucho y han dejado de hacer (hay estadísticas de impuestos a ricos y grandes empresas a patadas) y así estamos. Gente con más dinero que millones de personas, y para que? Pues no lo sé la verdad.
Creo sinceramente que están echando una competición para juntar no sé 10mil millones que te asegure el billete a marte para cuando la tierra se vaya a la mierda a empezar de cero. Entre científicos y demás "obreros" no habrá sitio para todos y hay que priorizar.
#40
Nastar
#19
es que lo de ahora no es izquierda, es minoricracia
#24
AndresEl_Lanas
#11
todavía estoy a ver si alguien es capaz de explicar, a un rojazo como yo, que es la izquierda, porque lo del pensamiento único no sé.... Que los que salen en la tele sean de izquierdas?, ok
Pero no por ello tengo que estar de acuerdo con ellos. Tampoco creo que todo el de derechas sea tan subnormales como los políticos del PP o vox.
#27
Doisneau
#24
al menos en el contexto de mi comentario, me refiero a la izquierda institucional y sus seguidores, los que ocupan sillas y carguitos varios a la izquierda del psoe. Permiteme la falta de rigor que mi idea tampoco era pasar una peer review
#20
JuanCarVen
#1
Lo que chirría es querer expulsar del país por ello. En cualquier edificio público por seguridad cara descubierta. Si necesitas para cualquier trámite identificarte es obvio que debes mostrar el rostro.
Es curioso que en el DNI se tiene que ver claro el rostro, nada de flequillo que tapen las cejas u otra parte del rostro. Se tiene que ver claramente todo el rostro. Esto es así desde 2009 con el PSOE.
La polémica buscada por VOX parece más un intento de expulsar a emigrantes que de limitar el uso de unas prendas que tienen un uso residual. La única vez que he estado al lado de una mujer con burka fue en El Cairo, en el aeropuerto.
#29
AndresEl_Lanas
#20
ir así debe estar prohibido, no se te puede identificar. Y no me vengas con uno que tiene frío y va tapado igual. sabemos entender la diferencia.
No creo que haya que complicarse tanto. Si no aceptaa la prohibición, a tu casa.
#30
DotorMaster
NOX utiliza el tema del burka de manera oportunista, porque a ellos los derechos de las mujeres musulmanas se la traen bastante floja. Por eso la izquierda no debe permitir "que le roben la cartera" adoptando la derecha una posición que realmente sería más propia de la izquierda, y debe posicionarse frente a algo que es una barbaridad, aunque tampoco sea un problema de primera magnitud, como tú dices su uso es residual en España (por cierto, yo lo he visto en Suiza), pero hay veces que si se pone un tema sobre la mesa ello obliga a los partidos políticos, quieran o no, a posicionarte de cara a la opinión pública, como en este caso.
#39
Nastar
#1
pero si lo dice la derecha es racismo, asi nos va
#47
Gadfly
#1
aquí en meneame son muy de burla, no hay más que pasarse por los comentarios de algunas noticias
#6
Macnulti_reencarnado
Los rojelios implosionando.
#8
ElenaCoures1
*
Dice justo lo mismo que llevamos diciendo las mujeres toda la vida
No se puede atribuir el mérito ahora
#7
bronco1890
Sabe perfectamente que o cambian el discurso o Aliança Catalana se les merienda en las próximas elecciones.
#2
JotaMcnulty
*
Me quedo por aquí a ver la petada de tarro en cadena de los miembros de meneame que más cariño les tengo
Spoiler: me tumbarán la entrada o simplemente la dejarán caer
#12
sorecer
#2
El burka es un instrumento ancestral. Ahora bien... Cuantos burkas has visto en España en tu vida? Ninguno posiblemente??
Yo prohibiria la caza de ballenas y pingüinos en Castilla y León. Que te parece? La aprobamos?
Cuando hemos tenido otros problemas salvajes, como es la ablación femenina, pues se ha hecho lo necesario. Pero andar discutiendo por salvajadas que no tenemos aquí...
Ahh. Y osos polares!! Yo EXIJO que se pronuncie el Gobierno de Andalucia para prohibir INMEDIATAMENTE la caza de osos polares en Sevilla. Faltaría mas!!!
#14
Doisneau
#12
Burkas, unos cuantos. Bastantes mas que osos polares. Y hijab,bastante mas que burkas. No has debido de salir mucho de tu pueblo para hacer una exposicion asi.
#44
sorecer
#14
Oye, que mi pueblo es Madrid. Como la mitad de la capital y la mitad de la provincia que es donde me he movido. pañuelos en el pelo, muchísimos. Burka 0. Y para el pañuelo del pelo lo de siempre. Si lo prohibimos, prohibamos los hábitos de monjas. No? Por respetar a la mujera y esas mierdas.
#49
court
Sal de Madrid porque en la mayoría de pueblos pequeños de provincias se ven a poco que te des un paseo. Especialmente en la mitad sur donde hay mucha actividad agrícola. Son pueblos con un porcentaje muy importante de inmigrantes.
#16
Andreham
#12
Así por ejemplo, ahora que has dicho lo de la ablación, no parece que haya mucha prisa en evitar cosas como la prueba del pañuelo o los matrimonios concertados incluyendo de menores entre cierto grupo de ciudadanos españoles muy españoles.
Porque votan bien.
#45
sorecer
#16
Efectivamente.
#18
JotaMcnulty
#12
Tampoco he visto ninguna esvástica nazi en mucha gente que llamáis nazi. No he visto nazis nunca. Burkas sí he visto en muchos pueblos de Catalunya. No deberíamos prohibir los nazis en España, porque no he visto ninguno.
#43
sorecer
TE animo que vayas a visitar la sierra de Madrid. Tienes esvásticas, HH, 88 y mucha más simbología en paredes, farolas y espácios públicos donde la gente pinta sus mierdas. Burkas en Madrid no he visto nunca. Pero hiyab muchos. tantos como hábitos de monjas..
#28
anamabel
Para atacar la ablación femenina hizo falta mucho tiempo y tal como dices era un problema poco frecuente en algunas zonas de España, pero mucho en Salt, Olot y otras zonas con mucha inmigración subsahariana. Con el burka igual. Con el cambio a imanes más puristas y comunidades musulmanas más conservadoras, hay más niqab y burka, así que la necesidad de regular está clara Sobre los pingüinos no puedo opinar
#42
sorecer
Burkas no te creo. Hiyab muchísimos. Y sabes lo que también? Monjas!! Hábito de monjas. Ahora la pregunta. Prohibimos el Hiyab porque esclaviza a la mujer como el hábito de monja o porque son musulmanes?
Porque oye... España hace ya muchos años que católica no es.
#50
anamabel
#42
Diría que, a grosso modo, hay como 500.000 veces más hiyabs que hábitos de monja. Sin contar que las monjas suelen quedarse en el convento y no salen a hacer proselitismo, ni a explotarse en nombre de Dios.
#33
bronco1890
#12
Pues si no lo usa nadie no se que problema hay que prohibirlo, total no iba a molestar a nadie
#46
sorecer
#33
Por supuesto que lo podemos prohibir. Pero quien elije los problemas que vamos a prohibir y los que no? Porque yo insisto en prohibir la caza del oso polar en Sevilla. Es algo totalmente repugnante.
#15
trixk4
*
Esto no debería ser noticia: El burka es una prenda impuesta a las mujeres, para hacerlas invisibles y sin palabra, por la rama más retrógrada del islam: machismo, el poder del clero sobre la sociedad, lavado de cerebro... en pleno 2026.
No sé como cierta gente no le echa el capote a la ala progresista del islam, pero sí le lava la cara a los más retrógrado.
#17
amusgada
#15
¿consideras al salafismo wahabita parte del islam? Vaya, si eres a ponerle nombre a esa rama retrógrada, claro.
#13
Fj_Bs
Por dios cuantos comentarios que nada o poco aportan , con lo facil que es mirar hacia Marruecos
Las autoridades marroquíes prohibieron la fabricación y la venta del burka, el velo integral musulmán que cubre totalmente la cabeza y el cuerpo«Hemos adoptado la medida de prohibir totalmente la importación, la fabricación y la comercialización de este atuendo en todas las ciudades y localidades del reino», un «responsable de alto rango del Ministerio del Interior».
#36
Enero2025
Que jodida está la izquierda cuando Rufián es la voz más cabal…
#5
pepel
Cómo os gusta mandar a los demás.
#9
Expat_Guinea_Ecuatorial
#5
Que se lo digan a Mahoma cuando se inventaba el Coran
#3
MaRRaldo_1
Vaya fascista....
#10
Fj_Bs
#3
¿¿ por que ??
#32
Nasser
Estoy de acuerdo con Rufián, en lo que discrepo es que sea un problema en España. No veo Burkas ni casi nadie los ve, es un problema artificial del facherio tocar los huevos como siempre
#37
okeil
#32
Ese es el asunto, que nadie ha visto nunca un burka en España, excepto los racistas de PP y vox. Es racismo disfrazado de otra cosa.
#48
pirat
Al paso que vamos, el burka más que una imposición será una necesidad ambiental, igual que el burkini para ir a lo que quede de playa...
#4
thoro
Le van a caer odios de sus propios perritos por no estar en desacuerdo con cualquier cosa que afirme la derecha.
#21
Andreham
Rufián tiene toda la razón pero no entiendo por qué les sigue el debate a los fascistas cuando debería de mandarlos a callar y decirles que se preocupen de los problemas de verdad.
#22
FunFrock
Ayer que voto U grupo? En contra.
Ya..
