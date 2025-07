Rosalía responde a Adrover: "El señalamiento debería ir hacia arriba"

«He seguido con gran tristeza lo que se ha venido diciendo estos días. Desde ya acepto que lo que escribiré aquí será incompleto e imperfecto pero es mi verdad y está escrito con la mejor intención», empieza el comunicado de Rosalía. «El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina». «Es terrible ver día tras día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan"